Принудительная эвакуация на Харьковщине: Синегубов собирал Совет обороны
Принудительную эвакуацию семей с детьми из отдельных населенных пунктов Богодуховского района обсудили на заседании Совета обороны региона.
Всего принудительной эвакуации подлежали 39 детей из 25 семей. Большинство семей уже переместили в более безопасные громады Харьковщины, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ход эвакуации и дальнейшую поддержку семей обсуждали с участием военных, спасателей, представителей правоохранительных органов и руководителей районных военных администраций.
«Во время эвакуации мы обеспечиваем людям полное сопровождение: предоставляем гуманитарную помощь, временное жилье, поддержку в оформлении документов, при необходимости помогаем с перемещением в другие регионы Украины», — напомнил Синегубов.
Оставить заявку на эвакуацию можно по бесплатному номеру «горячей линии» 203, а также через подразделения полиции, ГСЧС или представителей органов местного самоуправления.
Напомним, в конце марта начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что троих детей эвакуировали на Харьковщине с применением нового закона, который позволяет вывозить несовершеннолетних с опасных территорий без разрешения родителей или опекунов. Двоих детей вывезли отдельно от родителей, еще одного ребенка — с матерью.
Читайте также: Сколько еще нужно эвакуировать семей с детьми из опасных районов – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, новости Харькова, Олег Синегубов, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Принудительная эвакуация на Харьковщине: Синегубов собирал Совет обороны», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 17:20;