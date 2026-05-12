Принудительная эвакуация на Харьковщине: Синегубов собирал Совет обороны

Принудительную эвакуацию семей с детьми из отдельных населенных пунктов Богодуховского района обсудили на заседании Совета обороны региона.

Всего принудительной эвакуации подлежали 39 детей из 25 семей. Большинство семей уже переместили в более безопасные громады Харьковщины, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ход эвакуации и дальнейшую поддержку семей обсуждали с участием военных, спасателей, представителей правоохранительных органов и руководителей районных военных администраций.

«Во время эвакуации мы обеспечиваем людям полное сопровождение: предоставляем гуманитарную помощь, временное жилье, поддержку в оформлении документов, при необходимости помогаем с перемещением в другие регионы Украины», — напомнил Синегубов.

Оставить заявку на эвакуацию можно по бесплатному номеру «горячей линии» 203, а также через подразделения полиции, ГСЧС или представителей органов местного самоуправления.

Напомним, в конце марта начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что троих детей эвакуировали на Харьковщине с применением нового закона, который позволяет вывозить несовершеннолетних с опасных территорий без разрешения родителей или опекунов. Двоих детей вывезли отдельно от родителей, еще одного ребенка — с матерью.