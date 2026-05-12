Live

Новости Харькова — главное за 12 мая: как прошла ночь

Общество 07:15   12.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 12 мая: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:20

Тревога на Харьковщине звучала беспрерывно целую ночь

Тревогу в Харькове этой ночью объявили в 00:20. В Воздушных силах ВСУ написали о КАБах, которые россияне выпустили на Сумщину. Позже мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о беспилотниках – они кружили над областью. Уже в 02:25 БпЛА взяли курс на Харьков.

Беспилотники продолжили кружить над областью до самого утра, однако об угрозах для Харькова уже не информировали. Данных о «прилетах» не было, а отбой тревоги дали в 05:59. По состоянию на 07:15 информации о новых угрозах не было.

Читайте также: Сегодня 12 мая 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
11.05.2026, 22:13
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
11.05.2026, 18:24
Новости Харькова — главное за 12 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 12 мая: как прошла ночь
12.05.2026, 07:15
Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки
Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки
11.05.2026, 22:04
Сегодня 12 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 мая 2026: какой праздник и день в истории
12.05.2026, 06:00
За сутки на Харьковщине было 13 боев: где сложнее
За сутки на Харьковщине было 13 боев: где сложнее
12.05.2026, 08:09

Новости по теме:

11.05.2026
Подозрение Мураеву и полнедели тревог в Харькове — итоги 11 марта
11.05.2026
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
10.05.2026
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
08.05.2026
Ребенок выпал из окна, рекордная жара и поезд-Феникс – итоги 8 мая
08.05.2026
Новости Харькова — главное 8 мая: выпал ребенок, «прилет» на «перемирие»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 12 мая: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".