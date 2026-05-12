Новости Харькова — главное за 12 мая: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:20
Тревога на Харьковщине звучала беспрерывно целую ночь
Тревогу в Харькове этой ночью объявили в 00:20. В Воздушных силах ВСУ написали о КАБах, которые россияне выпустили на Сумщину. Позже мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о беспилотниках – они кружили над областью. Уже в 02:25 БпЛА взяли курс на Харьков.
Беспилотники продолжили кружить над областью до самого утра, однако об угрозах для Харькова уже не информировали. Данных о «прилетах» не было, а отбой тревоги дали в 05:59. По состоянию на 07:15 информации о новых угрозах не было.
• Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 07:15;