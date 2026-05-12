Сегодня 12 мая 2026: какой праздник и день в истории

12 мая – Международный день медсестры. В этот день 996 года в Киеве освятили Десятинную церковь – первый известный каменный храм Киевской Руси. В 1797-м завершила свое более чем тысячелетнее существование Венецианская республика. В 1820-м родилась медсестра Флоренс Найтингейл, совершившая революцию в сестринском деле. В 1926-м произошел военный переворот в Польше. В 1937-м короновали короля Великобритании Георга IV. В 1954-м Украина стала членом ЮНЕСКО. В 2007-м Верка Сердючка заняла второе место на «Евровидении». В 2024-м в публичной плоскости разразился скандал вокруг фортификаций на Харьковщине.

Праздники и памятные даты 12 мая

12 мая в мире – Международный день медицинской сестры.

Также сегодня: Международный день предотвращения синдрома хронической усталости, Международный день здоровья растений, Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях, День одометра или спидометра, Всемирный день осведомленности о фибромиалгии, Международный день распространения информации о миалгическом энцефаломиелите.

12 мая в истории

12 мая 996 года (согласно летописям) в Киеве освятили Десятинную церковь – первый известный каменный храм Киевской Руси. Свое название церковь получила потому, что была построена на десятую часть (десятину) от прибылей великого князя Киевского Владимира Святославича. Князь Владимир, известный как креститель Руси, сам крестился незадолго до строительства этой церкви – в 988 году. Крещение Владимир принимал в византийском Корсуне (сейчас Херсонес Таврический в Крыму). И именно оттуда привезли мозаики, фрески и мраморные плиты для украшения первой каменной церкви в столице Киевской Руси.

«Что касается того, кто строил Десятинную церковь, дело в том, что на Руси до принятия христианства не было традиций каменного строительства. Следовательно, нужно было приглашать мастеров из Византии для того, чтобы они внедрили это строительство. И летопись прямо указывает, что Владимир пригласил «мастеров из грек» для выполнения этого проекта. Понятно, что им здесь пришлось учить местных мастеров этому ремеслу», — рассказывает археолог Виталий Козюба.

Кроме камней, для строительства использовали кирпич, который создавали на месте, обжигая глину, и мрамор, привозимый из Крыма и современной Турции. Также в церкви была необычная новинка того времени – стеклянные окошки. Производили ли их на месте, или привозили из Византии – однозначного мнения у историков нет.

Также нет единого представления о том, как именно выглядела церковь. Ее изображений не сохранилось. Так что разные архитекторы представляют себе разные варианты реконструкции. Одно из видений предложил Дмитрий Матяш – основатель ОО «єМузей». Сейчас на стенде, который находится у места раскопок Десятинной церкви на улице Владимирской, есть QR-код, ссылка с него дает возможность увидеть старинный храм в дополненной реальности.

Историческая ценность церкви – еще и в том, что в ней была усыпальница самого князя Владимира и его жены – византийской принцессы Анны. Также сюда перенесли из Вышгорода прах первой христианской правительницы Киевской Руси – княгини Ольги, приходившейся бабкой князю Владимиру.

Старинный храм пережил пожар в XI веке и был восстановлен. После этого Десятинную церковь грабили войска князей-захватчиков – Андрея Боголюбского и Рюрика Ростиславича. А окончательно уничтожили орды хана Батыя, захватившие Киев. Датой разрушения считается 6 декабря 1240 года.

12 мая 1797 года завершила свое более чем тысячелетнее существование Венецианская республика. В этот день ее руководство приняло ультиматум генерала Наполеона Бонапарта. Подробнее.

12 мая 1820 года родилась будущая английская медсестра Флоренс Найтингейл. Она коренным образом изменила сестринское дело. Подробнее.

12 мая 1926 года начался государственный переворот (так называемый «Майский переворот») в Польше под руководством Юзефа Пилсудского. Подробнее.

12 мая 1935 года Юзеф Пилсудский скончался.

12 мая 1937 года в Лондоне короновали короля Великобритании Георга VI. Подробнее.

12 мая 1954 года Украина (тогда – Украинская ССР) стала членом ЮНЕСКО.

12 мая 2007 года украинский актер и певец Андрей Данилко (в образе Верки Сердючки) спел на Евровидении «Раша гудбай» (которую из-за громкого скандала пытался выдать за «Лаша тумбай»). Он занял второе место на песенном конкурсе.

12 мая 2024 года в публичной плоскости начался скандал вокруг фортификаций на Харьковщине. Подробнее.

Церковный праздник 12 мая

12 мая чтут память святителя Епифания, епископа Кипрского. Подробнее.

Народные приметы

Если появилось много майских жуков, то лето будет засушливым.

Гроза 12 мая предвещает длительную непогоду.

Если ночь ясная, а луна яркая, это — к частым дождям в июне.

Если на закате ясно и безветренно, то в ближайшие дни будет хорошая погода.

Если много пчел появилось – к хорошему урожаю овощей.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя тяжело физически работать.

Нельзя жадничать – если вас что-то попросили одолжить, нужно выполнить просьбу.