Сегодня 12 мая: какой праздник и день в истории

12 мая 1797 года завершила свое более тысячелетнее существование Венецианская республика. В 1820-м родилась медсестра Флоренс Найтингейл, совершившая революцию в сестринском деле. В 1926-м произошел военный переворот в Польше. В 1937-м короновали короля Великобритании Георга IV. В 1954-м Украина стала членом ЮНЕСКО. В 2007-м Верка Сердючка заняла второе место на «Евровидении».

Праздники и памятные даты 12 мая

12 мая в Украине – День матери (отмечают во второе воскресенье мая).

В мире – Международный день медицинской сестры.

Также отмечают: Международный день здоровья растений, Международный день предотвращения синдрома хронической усталости, День одометра или спидометра, Международный день распространения информации о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях, Всемирный день осведомленности о фибромиалгии, Международный день осведомленности о миалгическом энцефаломиелите.

12 мая в истории

12 мая 1797 года завершила свое более чем тысячелетнее существование Венецианская республика. В этот день ее руководство приняло ультиматум генерала Наполеона Бонапарта.

Республика существовала с конца 697 года на северо-востоке современной Италии, ее столицей был город Венеция.

В 806 году венецианские города на непродолжительный период присоединялись к империи Карла Великого, впоследствии к Византии. Однако уже в 814-м республика получила независимость от Византии. С тех пор правители Венеции, дожи, умудрялись умело «лавировать» между интересами великих держав и империй. Они не только сохраняли независимость, но и добились стремительного развития и процветания. Базисом для него были выгодное географическое положение и буйный расцвет торговли. Очень хорошо венецианцы заработали на Крестовых походах, пути которых традиционно пролегали рядом или через территорию республики. Пиком этого процесса стала удачная сделка дожа Энрико Дандоло, умудрившегося «перекупить» участников Четвертого крестового похода, чтобы те, вместо того, чтобы сразиться за Иерусалим, захватили Константинополь. При разделении Византийской империи в результате этого события Венецианская республика получила часть территории Византии и остров Крит. Однако этот успех длился недолго – уже в середине века созданная в Константинополе Латинская империя пала, а с ней утратили свое влияние в регионе и венецианцы.

Несмотря на это, и в XV – XVI веках Венецианская республика была влиятельной силой в мировой политике. Ее жители были очень богатыми, как по тем временам. Дела успешных торговцев начали ухудшаться с открытием Васко да Гама морского пути в Индию – в обход Венеции, которая до этого являлась центром торговли с востоком. Также дожей «поджимала» соседняя Османская империя, которая захватила Константинополь, вела успешные захватнические войны и расширяла территории. Поэтому на момент вторжения войск Французской республики во главе с Бонапартом, венецианцы уже не имели прежних возможностей. Они пытались прийти к соглашению с захватчиками, изменив конституцию, однако французы оказались неумолимыми. В результате 12 мая 1797 года последний дож Венеции Людовико Манин подписал документы о капитуляции и своем отречении.

16 мая в Венецию вошли французские войска. В дальнейшем территорию бывшего государства разделили между Францией, Австрией и Цизальпинской республикой (впоследствии ставшей Итальянским королевством).

12 мая 1820 года родилась будущая английская медсестра Флоренс Найтингейл. Она коренным образом изменила сестринское дело, прежде всего – в аспекте ухода за ранеными. Благодаря Найтингейл смертность раненых сократилась в разы, а уход за ними стал из «средневекового» современным. Подробнее.

12 мая 1926 года начался государственный переворот (так называемый «Майский переворот») в Польше под руководством Юзефа Пилсудского. Подробнее.

12 мая 1935 года Юзеф Пилсудский скончался.

12 мая 1937 года в Лондоне короновали короля Великобритании Георга VI. Подробнее.

12 мая 1954 года Украина (тогда – Украинская ССР) стала членом ЮНЕСКО. Это специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами науки, культуры и образования. В частности, именно эта организация формирует перечень особо ценных памятников архитектуры и культуры – Всемирное наследие ЮНЕСКО.

12 мая 2007 года украинский актер и певец Андрей Данилко (в образе Верки Сердючки) исполнил на Евровидении пророческую песню «Раша гудбай» (которую из-за громкого скандала пытался выдать за «Лаша тумбай»). Он занял второе место на песенном конкурсе.

Церковный праздник 12 мая

12 мая – Антипасха – первое воскресенье после Пасхи, когда завершаются пасхальные торжества. Чтят память апостола Фомы. Он был рыбаком из галилейского города Пансады. Услышав благовестие Иисуса Христа, он все оставил и последовал за ним. Фома – один из 12 святых апостолов, учеников Христа. На восьмой день после воскресения Иисус Христос явился апостолу Фоме и показал свои раны. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул апостол. Иоанн Златоуст так описывал дальнейшее превращение апостола: «Фома, когда-то слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией самым мужественным, ревностным и неутомимым изо всех них, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не побоявшись возвещать слово Божье народам диким». Апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Умер мученической смертью. Он обратил в христианство сына и супругу правителя индийского городка Мелиапора. За это апостола заключили в тюрьму и подвергли пыткам, а затем – пронзили пятью копьями.

Народные приметы

Если появилось много майских жуков, то лето будет засушливым.

Гроза 12 мая предвещает длительную непогоду.

Если ночь ясная, а луна яркая, это — к частым дождям в июне.

Если на закате ясно и безветренно, то в ближайшие дни будет хорошая погода.

Если много пчел появилось – к хорошему урожаю овощей.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя много есть и употреблять алкоголь на кладбище.

Нельзя оставлять еду на могилах.