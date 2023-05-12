Сегодня 12 мая: какой праздник и день в истории

12 мая 1954 года Украина стала членом ЮНЕСКО. В этот день в 1820-м родилась медсестра Флоренс Найтингейл, совершившая революцию в сестринском деле. В Польше в 1926-м произошел военный переворот, а в Великобритании в 1937-м короновали Георга IV.

Праздники и памятные даты 12 мая

12 мая государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

В мире – Всемирный день медсестер.

Под эгидой ООН проходят: Международный день предотвращения синдрома хронической усталости, День одометра или спидометра.

12 мая в истории

12 мая 1820 года родилась будущая английская медсестра Флоренс Найтингейл. Она коренным образом изменила сестринское дело, в первую очередь – в аспекте ухода за ранеными. Благодаря Найтингейл смертность раненых сократилась в разы, а уход за ними стал из «средневекового» современным.

Флоренс происходила из очень богатой аристократической семьи. Девушка получила прекрасное образование. Но родители и слышать не хотели, что она станет сестрой милосердия – ведь у этой профессии в Англии была дурная слава. И не зря: антисанитария и бесчеловечные условия, в которых на тот момент лечили больных и работали медсестры, вряд ли прибавляли популярности профессии. Однако Флоренс была очень целеустремленной. Сестринское дело она изучала всюду, где бывала. А ее семья постоянно находилась в путешествиях. Девушка побывала в больницах и монастырях Германии, Франции, Италии, Египта, Греции и т.д. Наконец родители «сдались» и разрешили девушке получить образование именно в избранном направлении. А со временем отец даже назначил дочери ежегодную ренту в размере 500 фунтов стерлингов. Это позволило Найтингейл стать управляющей небольшой частной больницей в Лондоне. Заведение было для больных женщин благородного происхождения, а девушка работала там безвозмездно.

Однако настоящую славу в своем деле Флоренс снискала не здесь, а на войне. В период Крымской войны она работала в полевых госпиталях Турции и Крыма. Именно в это время она изменила подходы к лечению раненых и санитарии. В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42,7% до 2,2%. Крымская война сделала Флоренс национальной героиней Великобритании. Вернувшись на родину, она добилась реорганизации армейской медицинской службы, преодолев противодействие военного министерства. Найтингейл добилась того, чтобы больницы были оснащены системами вентиляции и канализации. Также она ввела жесткую систему ведения больничной статистики. В 1860 году Флоренс реализовала еще одну свою давнюю мечту – открыла Тингельскую испытательную школу для сестер милосердия. Женщина дожила до 90 лет. Сейчас в день ее рождения в мире отмечают Всемирный день медсестер.

12 мая 1926 года начался государственный переворот (так называемый «Майский переворот») в Польше под руководством Юзефа Пилсудского.

Пилсудский был творцом польской независимости – восстановления государственности после Первой мировой войны. В довоенные годы он активно участвовал в революционной деятельности в Российской империи. Пилсудский был убежден, что только разрушение империи позволит Польше вернуть государственность, утраченную с разделами Речи Посполитой. Он даже готовил покушение на Александра III, за что на пять лет был сослан в Сибирь.

Вернувшись, действовал уже на территории Польши. В 1910-е стал главным комендантом Временной комиссии организаций по борьбе за независимость Польши. Первая мировая война, последующая революция, большевистский переворот в Российской империи и поражение Германии и Австро-Венгрии дали Польше шанс на восстановление независимости. И поляки им воспользовались. Свою независимость они провозгласили 11 ноября 1918 – в день завершения Первой мировой. А Пилсудский стал командиром Польских Вооруженных сил. А уже 14 ноября – главой государства (эта должность была основана, и он так и остался единственным, кто занимал ее). Под руководством Пилсудского происходила польско-советская война, во время которой поляки временно поддержали армию УНР, возглавляемую Петлюрой.

По завершении всех боевых действий маршал Пилсудский ушел с должности и на время отошел от политической жизни. Польша развивала демократические институты, в стране избрали президента и сформировали правительство. Однако экономическое положение ухудшалось, политическое положение на фоне деятельности агрессивных соседей, желавших «вернуть свои территории», было шатким. Так что доверие к руководству Польши все уменьшалось – в отличие от популярности Пилсудского. Именно он в 1926 году он возглавил государственный переворот. Пилсудский осуществил его с помощью военных и добился отставки президента Войцеховского и премьера Витоса с его правительством. 31 мая Национальное собрание (сейм и сенат) избрало Пилсудского президентом, однако он отказался от этой должности. При этом фактически в течение ближайшего десятилетия – до 1935 года в Польше была военная диктатура. Пилсудский за этот период дважды был премьер-министром – в 1926-28 и 1930 годах.

12 мая 1935 года Юзеф Пилсудский скончался.

12 мая 1937 года в Лондоне короновали короля Великобритании Георга VI.

Бывший принц Альберт не должен был стать королем, ведь он был вторым по возрасту из сыновей Георга V. Однако его старший брат Эдуард VIII отрекся от престола из-за желания жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Так и получилось, что Георга VI короновали в тот день, когда должна была состояться коронация его брата.

Альберт был застенчивым человеком и сильно заикался. И именно этому королю пришлось стать вдохновителем сопротивления британцев немецкому нашествию во время Второй мировой войны. То, как Георг VI преодолел свое заикание с помощью логопеда Лайонела Лога, легло в основу оскароносного фильма «Король говорит». Георг VI стал настоящим вдохновителем для британцев. Он имел большое уважение среди граждан королевства из-за того, что не оставил Лондон во время самых страшных бомбардировок Люфтваффе – при том, что под них девять раз попадал Букингемский дворец. Также Георг поручил в 1940 году формирование правительства Уинстону Черчиллю, хотя и недолюбливал его. Со временем они стали почти друзьями, встречаясь каждый вторник за ланчем. Король Георг VI был заядлым курильщиком, он болел раком легких и умер в возрасте 56 лет. А на престол взошла его дочь Елизавета II. Ей суждено было стать монархом, который будет править Британией 60 лет.

12 мая 1954 года Украина (тогда – Украинская ССР) стала членом ЮНЕСКО. Это специализированное учреждение ООН, которое занимается вопросами науки, культуры и образования. В частности, именно эта организация формирует перечень особо ценных памятников архитектуры и культуры – Всемирное наследие ЮНЕСКО.

12 мая 2007 года украинский актер и певец Андрей Данилко (в образе Верки Сердючки) исполнил на Евровидении пророческую песню «Раша гудбай» (которую из-за громкого скандала пытался выдать за «Лаша тумбай»).

Он занял второе место на песенном конкурсе.

Церковный праздник 12 мая

12 мая христиане чтят память девяти мучеников кизицких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Они происходили из разных городов, были разного возраста: и юные, как святой Антипатр, и старики, как святой Руф. Среди них были воины, селяне, горожане, клирики. Все они верили в Христа и даже во времена гонений пытались распространять веру. В языческом городе Кизице христиан схватили и подали на суд правителю. В течение нескольких дней их пытали, кидали в тюрьму и снова выводили на мучения перед толпой. Все они отказались отречься от своей веры, и им отсекли головы мечом. Когда Восточной половиной империи стал править Константин Великий и прекратились гонения на христиан, нетленные тела девяти мучеников достали из земли и положили в храме, построенном в их честь.

Народные приметы

Гроза 12 мая – к продолжительной непогоде.

Ясный и безветренный закат в этот день – к хорошей погоде в ближайшие дни.

Если появилось много майских жуков, то лето будет засушливым.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя делиться ни с кем своими планами.

Нельзя ходить в лес и на реку.