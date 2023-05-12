Сьогодні 12 травня: яке свято та день в історії

12 травня 1954 року Україна стала членом ЮНЕСКО. Цього дня 1820-го народилася медсестра Флоренс Найтінгейл, яка здійснила революцію в сестринській справі. У Польщі 1926-го стався військовий переворот, а у Великій Британії 1937-го коронували Георга IV.

Свята та пам’ятні дати 12 травня

12 травня державні та професійні свята України не відзначають.

У світі – Всесвітній день медсестер.

Під егідою ООН проходять: Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми, День одометра чи спідометра.

12 травня в історії

12 травня 1820 року народилася майбутня англійська медсестра Флоренс Найтінгейл. Вона докорінно змінила сестринську справу, насамперед – в аспекті догляду за пораненими. Завдяки Найтінгейл смертність поранених скоротилася в рази, а догляд за ними став із “середньовічного” сучасним.

Флоренс походила з дуже багатої аристократичної сім’ї. Дівчина здобула чудову освіту. Але батьки й чути не хотіли, що вона стане сестрою милосердя – адже ця професія в Англії мала погану славу. І не дарма: антисанітарія та нелюдські умови, в яких на той момент лікували хворих та працювали медсестри, навряд чи додавали популярності професії. Однак Флоренс була дуже цілеспрямованою. Сестринську справу вона вивчала всюди, де опинялася. А її родина постійно перебувала в подорожах. Дівчина побувала у лікарнях та монастирях Німеччини, Франції, Італії, Єгипту, Греції тощо. Нарешті батьки “здалися” та дозволили дівчині здобути освіту саме в обраному напрямку. А згодом батько навіть призначив дочці щорічну ренту 500 фунтів стерлінгів. Це дозволило Найтінгейл стати управительницею невеликої приватної лікарні в Лондоні. Заклад був для хворих жінок благородного походження, а дівчина працювала там безоплатно.

Однак справжню славу у своїй справі Флоренс здобула не тут, а на війні. У період Кримської війни вона працювала у польових шпиталях Туреччини та Криму. Саме в цей час вона змінила підходи до лікування поранених та санітарії. У результаті менш ніж за шість місяців смертність у лазаретах знизилася з 42,7% до 2,2%. Кримська війна зробила Флоренс національною героїнею Великої Британії. Повернувшись на батьківщину, вона добилася реорганізації армійської медичної служби, подолавши протидію військового міністерства. Найтінгейл домоглася того, щоб лікарні були оснащені системами вентиляції та каналізації. Також вона запровадила жорстку систему ведення лікарняної статистики. У 1860 році Флоренс реалізувала ще одну свою давню мрію – відкрила Тінгельську випробувальну школу для сестер милосердя. Жінка дожила до 90 років. Зараз у день її народження у світі відзначають Всесвітній день медсестер.

12 травня 1926 року розпочався державний переворот (так званий “Майський переворот”) у Польщі під проводом Юзефа Пілсудського.

Пілсудський був творцем польської незалежності – відновлення державності після Першої світової війни. У довоєнні роки він брав активну участь у революційній діяльності в Російській імперії. Пілсудський був переконаний, що лише руйнація імперії дозволить Польщі повернути державність, втрачену із розділами Речі Посполитої. Він навіть готував замах на Олександра III, за що на п’ять років був засланий до Сибіру.

Повернувшись, діяв уже на території Польщі. У 1910-ті став головним комендантом Тимчасової комісії організацій боротьби за незалежність Польщі. Перша світова війна, наступна революція, більшовицький переворот у Російській імперії та поразка Німеччини й Австро-Угорщини дали Польщі шанс на відновлення незалежності. І поляки ним скористалися. Свою незалежність вони проголосили 11 листопада 1918 року – у день завершення Першої світової. А Пілсудський став командиром Польських Збройних Сил. А вже 14 листопада – главою держави (цю посаду було засновано, і він так і залишився єдиним, хто обіймав її). Під керівництвом Пілсудського відбувалася польсько-радянська війна, під час якої поляки тимчасово підтримали армію УНР на чолі з Петлюрою.

Після всіх бойових дій маршал Пілсудський пішов з посади та на якийсь час відійшов від політичного життя. Польща розвивала демократичні інститути, у країні обрали президента та сформували уряд. Однак економічне становище погіршувалося, політичне становище на тлі діяльності агресивних сусідів, які бажали “повернути свої території”, було хитким. Тож довіра до керівництва Польщі все зменшувалася – на відміну від популярності Пілсудського. Тож 1926 року він очолив державний переворот. Пілсудський здійснив його за допомогою військових і домігся відставки президента Войцеховського та прем’єра Вітоса з його урядом. 31 травня Національні збори (сейм та сенат) обрали Пілсудського президентом, проте він відмовився від цієї посади. При цьому фактично протягом найближчого десятиліття – до 1935 року в Польщі була військова диктатура. Пілсудський за цей період двічі був прем’єр-міністром – у 1926-28 та 1930 роках.

12 травня 1935 року Юзеф Пілсудський помер.

12 травня 1937 року в Лондоні коронували короля Великобританії Георга VI.

Колишній принц Альберт не повинен був стати королем, адже він був другим за віком із синів Георга V. Однак його старший брат Едуард VIII зрікся престолу через бажання одружитися з двічі розлученою американкою Уолліс Сімпсон. Так і вийшло, що Георга VI коронували того дня, коли мала відбутися коронація його брата.

Альберт був сором’язливим чоловіком і сильно заїкався. І саме цьому королю довелося стати натхненником спротиву британців німецькій навалі під час Другої світової війни. Те, як Георг VI подолав свою заїкуватість за допомогою логопеда Лайонела Лога, лягло в основу оскароносного фільму “Король говорить”. Георг VI став справжнім натхненником для британців. Він мав велику повагу серед громадян королівства через те, що не залишив Лондон під час найстрашніших бомбардувань Люфтваффе – при тому, що під них дев’ять разів потрапляв Букінгемський палац. Також Георг доручив у 1940 році формування уряду Уїнстону Черчиллю, хоч і недолюблював його. Згодом вони стали майже друзями, зустрічаючись щовівторка за ланчем. Король Георг VI був затятим курцем, він хворів на рак легень і помер у віці 56 років. А на престол зійшла його дочка Єлизавета II. Їй судилося стати монархом, який правитиме Британією 60 років.

12 травня 1954 року Україна (тоді – Українська РСР) стала членом ЮНЕСКО. Це спеціалізована установа ООН, яка займається питаннями науки, культури та освіти. Зокрема, саме ця організація формує перелік особливо цінних пам’яток архітектури та культури – Світову спадщину ЮНЕСКО.

12 травня 2007 року український актор та співак Андрій Данилко (в образі Вєрки Сердючки) виконав на Євробаченні пророчу пісню “Раша гудбай” (яку через гучний скандал намагався видати за “Лаша тумбай”).

Він посів друге місце на пісенному конкурсі.

Церковне свято 12 травня

12 травня християни вшановують пам’ять дев’яти мучеників кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасiя i Филимона. Вони походили з різних місцевостей, були різного віку: і юні, як святий Антипатр, і люди похилого віку, як святий Руф. Серед них були воїни, поселяни, городяни, клірики. Усі вони вірили в Христа та навіть у часи гонінь намагалися поширювати цю віру. У язичницькому місті Кизиці християн схопили та подали на суд правителю. Протягом кількох днів їх катували, ув’язнювали та знову виводили перед натовпом. Усі вони відмовилися зректися своєї віри, тож їм відтяли голови мечем. Коли Східною половиною імперії став правити Костянтин Великий і припинилися гоніння на християн, нетлінні тіла дев’яти мучеників дістали із землі та поклали в храмі, побудованому на їхню честь.

Народні прикмети

Гроза 12 травня – до тривалої негоди.

Ясний і безвітряний захід сонця в цей день – до хорошої погоди найближчими днями.

Якщо з’явилося багато хрущів, то літо буде посушливим.

Що не можна робити 12 травня

Не можна ділитися ні з ким своїми планами.

Не можна ходити в ліс і на річку.