Як змінилася тактика ударів росіян по Харкову, пояснив Терехов

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, у чому полягає нова тактика обстрілів ворога і пояснив, чи ускладнює це роботу ППО.

Міський голова зазначив, що тепер “Шахеди” залітають до Харкова цілими групами.

“Якщо раніше вони направляли «Шахеди» один, два, три в різні райони міста Харкова, то тепер ми фіксуємо те, що цілими групами залітають «Шахеди». Це ускладнює роботу нашої ППО, як ви розумієте, бо дуже багато їх, наплив такий «Шахедів». І б’ють переважно в одне-два місця в місті. Тому таки важкі руйнації. Кожного разу «прильоти» і можуть бути і повторні «прильоти». Ми це теж фіксуємо, на жаль. І працюємо – одразу виїжджаємо на місця ударів. І працюють працівники ДСНС, наші комунальні служби. Але руйнації дуже-дуже серйозні”, – розповів Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”