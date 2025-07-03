Як змінилася тактика ударів росіян по Харкову, пояснив Терехов
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, у чому полягає нова тактика обстрілів ворога і пояснив, чи ускладнює це роботу ППО.
Міський голова зазначив, що тепер “Шахеди” залітають до Харкова цілими групами.
“Якщо раніше вони направляли «Шахеди» один, два, три в різні райони міста Харкова, то тепер ми фіксуємо те, що цілими групами залітають «Шахеди». Це ускладнює роботу нашої ППО, як ви розумієте, бо дуже багато їх, наплив такий «Шахедів». І б’ють переважно в одне-два місця в місті. Тому таки важкі руйнації. Кожного разу «прильоти» і можуть бути і повторні «прильоти». Ми це теж фіксуємо, на жаль. І працюємо – одразу виїжджаємо на місця ударів. І працюють працівники ДСНС, наші комунальні служби. Але руйнації дуже-дуже серйозні”, – розповів Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 10:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, у чому полягає нова тактика обстрілів ворога і пояснив, чи ускладнює це роботу ППО.".