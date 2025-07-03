Как изменилась тактика ударов россиян по Харькову, объяснил Терехов
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, в чем заключается новая тактика обстрелов врага и объяснил, усложняет ли это работу ПВО.
Городской голова отметил, что теперь «Шахеды» залетают в Харьков целыми группами.
«Если раньше они направляли «Шахеды» один, два, три в разные районы города Харькова, то теперь мы фиксируем то, что целыми группами залетают «Шахеды». Это усложняет работу нашей ПВО, как вы понимаете, потому что очень много их, наплыл такой «Шахедов» и бьют они преимущественно в одно-два места в городе. Поэтому тяжелые разрушения. Каждый раз «прилеты» и может быть и повторный «прилет». Мы это тоже фиксируем, к сожалению. И работаем сразу – выезжаем на места обстрелов. Работают работники ГСЧС, наши коммунальные службы. Но разрушения очень-очень серьезные», – сообщил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Противник активизировался в Волчанске: Машовец объяснил, зачем РФ это нужно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как изменилась тактика ударов россиян по Харькову, объяснил Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 10:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, в чем заключается новая тактика обстрелов врага и объяснил, усложняет ли это работу ПВО.".