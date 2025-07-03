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Как изменилась тактика ударов россиян по Харькову, объяснил Терехов

Происшествия 10:26   03.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как изменилась тактика ударов россиян по Харькову, объяснил Терехов Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, в чем заключается новая тактика обстрелов врага и объяснил, усложняет ли это работу ПВО.

Городской голова отметил, что теперь «Шахеды» залетают в Харьков целыми группами.

«Если раньше они направляли «Шахеды» один, два, три в разные районы города Харькова, то теперь мы фиксируем то, что целыми группами залетают «Шахеды». Это усложняет работу нашей ПВО, как вы понимаете, потому что очень много их, наплыл такой «Шахедов» и бьют они преимущественно в одно-два места в городе. Поэтому тяжелые разрушения. Каждый раз «прилеты» и может быть и повторный «прилет». Мы это тоже фиксируем, к сожалению. И работаем сразу – выезжаем на места обстрелов. Работают работники ГСЧС, наши коммунальные службы. Но разрушения очень-очень серьезные», – сообщил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 10:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, в чем заключается новая тактика обстрелов врага и объяснил, усложняет ли это работу ПВО.".