Противник активизировался в Волчанске: Машовец объяснил, зачем РФ это нужно

Военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец констатировал, что ситуация на севере Харьковской области обострилась.

По его словам, боев на этом направлении стало больше. Кроме того, враг смог продвинуться на 250-300 метров в районе Волчанского маслоэкстракционного завода.

«В свою очередь, подразделения ВСУ, атаковав вклинившегося на территорию приграничной полосы Харьковской области Украины противника севернее села Высокая Яруга, полностью вытеснили его за линию госграницы», – уточнил аналитик.

Однако основное внимание ВС РФ сосредоточено все же на другой линии фронта на Харьковщине – на Купянском направлении. Ввиду этого, предположил аналитик, подобная активность связана с желанием противника всего лишь улучшить позиции 68-й мотострелковой дивизии в тактическом плане.