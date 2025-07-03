Успехи РФ в Волчанске – в ISW оценили продвижение врага
Ранее российские блогеры сообщали, что ВС РФ продвинулись в центральной части Волчанска, однако в Институте изучения войны (ISW) пишут, что эта информация не соответствует действительности.
В то же время аналитики уточняют, что россияне действительно успешно штурмовали позиции ВСУ и смогли захватить территории в западной части города.
Неправдивыми оказались и заявления врага о продвижении около Купянска и Петропавловки.
«1 и 2 июля российские войска атаковали севернее Купянска вблизи Голубовки и Радьковки, а также вблизи международной границы в направлении Милового, Митрофановки и Амбарного; северо-восточнее Купянска вблизи Каменки и Синьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степовой Новоселовки», – уточнили в ISW.
Также эксперты не подтверждают информацию врага о захвате новых территорий на Боровском направлении около Грековки и Степов.
«1 и 2 июля российские войска атаковали северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово и Колесниковки, восточнее Боровой вблизи Зеленого Гая и Копанов, а также юго-восточнее Боровой вблизи Грековки, Чернещины и Нововодяного», – написали в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее российские блогеры сообщали, что ВС РФ продвинулись в центральной части Волчанска, однако в Институте изучения войны (ISW) пишут, что эта информация неправдива.".