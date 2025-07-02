В пыточной в Купянске удерживали 150 человек: в деле — 18 подозреваемых 📹

Харьковские правоохранители объявили подозрения группе лиц, которые, по данным следствия, в 2022 году пытали гражданских в Купянске. Среди фигурантов – военные РФ, так называемых «ЛНР», «ДНР», местные коллаборанты и бывшие сотрудники полиции, перешедшие на сторону врага.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что пыточная функционировала на территории Купянского райотдела полиции. Досудебное расследование установило многочисленные факты ожесточенного обращения с населением.

«Людей содержали в крайне бесчеловечных условиях: в камерах антисанитария, отсутствие воды, медицинской помощи. Жилая площадь на одного задержанного была критически маленькой, еда — преимущественно объедки военных. Людей били руками, ногами, палками, применяли электрический ток. Во время пыток потерпевших заставляли давать ложные показания. Задержанным угрожали убийством, пыткой близких или задержанием родственников. В некоторых случаях пытки принимали форму психологического террора — имитировали расстрелы или заставляли рыть «могилы» — себе и другим», — рассказали в прокуратуре.

По данным Национальной полиции Украины, в этом изоляторе незаконно содержали не менее 150 человек. Известно о двух погибших и 10 без вести пропавших гражданах Украины.

«После деоккупации города правоохранители установили более 110 потерпевших. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры и другие гражданские жители», — установили правоохранители.

18 фигурантов получили подозрения в нарушении законов и обычаев войны. Некоторым дополнительно инкриминируют коллаборационную деятельность.

Двое фигурантов предстанут перед судом лично. Остальных объявят в розыск.