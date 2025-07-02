В пыточной в Купянске удерживали 150 человек: в деле — 18 подозреваемых 📹
Харьковские правоохранители объявили подозрения группе лиц, которые, по данным следствия, в 2022 году пытали гражданских в Купянске. Среди фигурантов – военные РФ, так называемых «ЛНР», «ДНР», местные коллаборанты и бывшие сотрудники полиции, перешедшие на сторону врага.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что пыточная функционировала на территории Купянского райотдела полиции. Досудебное расследование установило многочисленные факты ожесточенного обращения с населением.
«Людей содержали в крайне бесчеловечных условиях: в камерах антисанитария, отсутствие воды, медицинской помощи. Жилая площадь на одного задержанного была критически маленькой, еда — преимущественно объедки военных. Людей били руками, ногами, палками, применяли электрический ток. Во время пыток потерпевших заставляли давать ложные показания. Задержанным угрожали убийством, пыткой близких или задержанием родственников. В некоторых случаях пытки принимали форму психологического террора — имитировали расстрелы или заставляли рыть «могилы» — себе и другим», — рассказали в прокуратуре.
По данным Национальной полиции Украины, в этом изоляторе незаконно содержали не менее 150 человек. Известно о двух погибших и 10 без вести пропавших гражданах Украины.
«После деоккупации города правоохранители установили более 110 потерпевших. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры и другие гражданские жители», — установили правоохранители.
18 фигурантов получили подозрения в нарушении законов и обычаев войны. Некоторым дополнительно инкриминируют коллаборационную деятельность.
Двое фигурантов предстанут перед судом лично. Остальных объявят в розыск.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, полиция, пытали, пыточная, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители объявили подозрения группе лиц, которые, по данным следствия, в 2022 году пытали гражданских в Купянске.".