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В пыточной в Купянске удерживали 150 человек: в деле — 18 подозреваемых 📹

Общество 13:40   02.07.2025
Виктория Яковенко
В пыточной в Купянске удерживали 150 человек: в деле — 18 подозреваемых 📹 Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители объявили подозрения группе лиц, которые, по данным следствия, в 2022 году пытали гражданских в Купянске. Среди фигурантов – военные РФ, так называемых «ЛНР», «ДНР», местные коллаборанты и бывшие сотрудники полиции, перешедшие на сторону врага.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что пыточная функционировала на территории Купянского райотдела полиции. Досудебное расследование установило многочисленные факты ожесточенного обращения с населением.

пыточная в Купянске
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Людей содержали в крайне бесчеловечных условиях: в камерах антисанитария, отсутствие воды, медицинской помощи. Жилая площадь на одного задержанного была критически маленькой, еда — преимущественно объедки военных. Людей били руками, ногами, палками, применяли электрический ток. Во время пыток потерпевших заставляли давать ложные показания. Задержанным угрожали убийством, пыткой близких или задержанием родственников. В некоторых случаях пытки принимали форму психологического террора — имитировали расстрелы или заставляли рыть «могилы» — себе и другим», — рассказали в прокуратуре.

пыточная в Купянске
Фото: Харьковская областная прокуратура
пыточная в Купянске
Фото: Харьковская областная прокуратура
пыточная в Купянске
Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным Национальной полиции Украины, в этом изоляторе незаконно содержали не менее 150 человек. Известно о двух погибших и 10 без вести пропавших гражданах Украины.

«После деоккупации города правоохранители установили более 110 потерпевших. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры и другие гражданские жители», — установили правоохранители.

пыточная в Купянске
Фото: Харьковская областная прокуратура

18 фигурантов получили подозрения в нарушении законов и обычаев войны. Некоторым дополнительно инкриминируют коллаборационную деятельность.

Двое фигурантов предстанут перед судом лично. Остальных объявят в розыск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители объявили подозрения группе лиц, которые, по данным следствия, в 2022 году пытали гражданских в Купянске.".