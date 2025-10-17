Жестоко пытали жителей Харьковщины: СБУ назвала имена оккупантов (фото)

Правоохранители идентифицировали двух военнослужащих армии РФ, которые пытали жителей во время оккупации Харьковщины. Также опубликовали фото из пыточной, которую обустроили оккупанты.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, речь идет о командире 27-й механизированной бригады 1 танковой армии ВС РФ полковнике Сергее Сафонове и его подчиненном — командире боевой машины этой же бригады Ахмеде Дудуеве.

Установлено, что они входили в состав оккупационной группировки, которая в 2022 году захватила часть Изюмского района. По данным следствия, военные РФ похищали и пытали мирных граждан с особой жестокостью.

«В частности, в начале мая 2022 оба вооруженных фигуранта вместе с другими оккупантами похитили 40-летнего офицера полиции, который находился вблизи бомбоубежища и готовил дрова для отопления. В тот момент полицейский не состоял в составе вооруженных формирований Украины, не участвовал в боевых действиях, был в гражданской одежде и без оружия, то есть принадлежал к категории гражданских лиц», — рассказали в СБУ.

Правоохранители добавили, что фигуранты связали ему руки, натянули мешок на голову и отвезли в подвал, где обустроили пыточную.

Девять суток потерпевшего содержали без воды, пищи, медицинской помощи и доступа к туалету. Его ежедневно избивали, пытали электрическим током, подвешивали за шею веревкой, сломали обе кости на руке и повредили барабанную перепонку, отметили в СБУ.

Установлено, что все время оккупанты пытались получить от мужчины информацию о местонахождении военнослужащих ВСУ и правоохранителей.

Двум оккупантам заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, добавили в Харьковской областной прокуратуре. Сейчас фигуранты находятся в розыске.

Напомним, ранее СБУ уже сообщала о подозрении Ахмеду Дудуеву. Как установили правоохранители, в мае 2022 он расстрелял из автомата работника паталогоанатомического отделения Центральной городской больницы Изюма.