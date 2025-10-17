Жестоко пытали жителей Харьковщины: СБУ назвала имена оккупантов (фото)
Правоохранители идентифицировали двух военнослужащих армии РФ, которые пытали жителей во время оккупации Харьковщины. Также опубликовали фото из пыточной, которую обустроили оккупанты.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, речь идет о командире 27-й механизированной бригады 1 танковой армии ВС РФ полковнике Сергее Сафонове и его подчиненном — командире боевой машины этой же бригады Ахмеде Дудуеве.
Установлено, что они входили в состав оккупационной группировки, которая в 2022 году захватила часть Изюмского района. По данным следствия, военные РФ похищали и пытали мирных граждан с особой жестокостью.
«В частности, в начале мая 2022 оба вооруженных фигуранта вместе с другими оккупантами похитили 40-летнего офицера полиции, который находился вблизи бомбоубежища и готовил дрова для отопления. В тот момент полицейский не состоял в составе вооруженных формирований Украины, не участвовал в боевых действиях, был в гражданской одежде и без оружия, то есть принадлежал к категории гражданских лиц», — рассказали в СБУ.
Правоохранители добавили, что фигуранты связали ему руки, натянули мешок на голову и отвезли в подвал, где обустроили пыточную.
Девять суток потерпевшего содержали без воды, пищи, медицинской помощи и доступа к туалету. Его ежедневно избивали, пытали электрическим током, подвешивали за шею веревкой, сломали обе кости на руке и повредили барабанную перепонку, отметили в СБУ.
Установлено, что все время оккупанты пытались получить от мужчины информацию о местонахождении военнослужащих ВСУ и правоохранителей.
Двум оккупантам заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, добавили в Харьковской областной прокуратуре. Сейчас фигуранты находятся в розыске.
Напомним, ранее СБУ уже сообщала о подозрении Ахмеду Дудуеву. Как установили правоохранители, в мае 2022 он расстрелял из автомата работника паталогоанатомического отделения Центральной городской больницы Изюма.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: прокуратура Харьковской области, пытали, пыточная, СБУ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Жестоко пытали жителей Харьковщины: СБУ назвала имена оккупантов (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 15:01;