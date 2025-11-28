Live

Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности

Общество 12:46   28.11.2025
Виктория Яковенко
Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

В суде правоохранители доказали, что три земельных участка лесфонда в Харьковской области незаконно выбыли из государственной собственности и оказались в частных руках.

Речь идет об участках площадью по 0,6 га, расположенных в пределах квартала Бабаевского лесничества ГП «Октябрьский лесхоз» (сейчас Государственное специализированное хозяйственное предприятие «Леса Украины»), сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что в 1995 году Березовской поссовет передал эти земли в частную собственность гражданам вопреки законодательству.

«По данным планово-картографических материалов лесоустройства, спорные участки полностью накладываются на территорию государственного лесного фонда и используются для ведения лесного хозяйства. Они покрыты лесными насаждениями, что подтверждает их лесное целевое назначение. В дальнейшем земли неоднократно отчуждались, а в 2021 году право частной собственности было зарегистрировано на ООО», — рассказали в прокуратуре.

Так что правоохранители подали иск в суд.

«Постановлением Верховного Суда признана обоснованной позиция прокурора, подтвержденная судом первой инстанции и апелляционной инстанций, относительно наличия оснований для истребования из чужого незаконного владения в пользу государства трех земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 1,8 га», — отметили в прокуратуре.

Сейчас земельные участки уже вернули во владение государства.

Как сообщалось ранее, через суд громаде Харькова вернули участок в центре города стоимостью более 16 миллионов гривен. В 2021 году горсовет незаконно передал в аренду ООО землю коммунальной собственности, расположенную в Киевском районе, для строительства жилого дома с административно-торговыми помещениями и паркингом со сносом нежилых зданий. Площадь этого участка составляет более 0,2 гектара.

Читайте также: Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
28.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 28 ноября: обыски у Ермака, чей Волчанск
Новости Харькова – главное за 28 ноября: обыски у Ермака, чей Волчанск
28.11.2025, 11:50
НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно
НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно
28.11.2025, 09:58
Удар по ферме на Харьковщине, где погибли тысячи свиней: известны убытки
Удар по ферме на Харьковщине, где погибли тысячи свиней: известны убытки
27.11.2025, 16:17
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
27.11.2025, 15:20
Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности
Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности
28.11.2025, 12:46

Новости по теме:

31.10.2025
Мужчина мог захватить землю и организовать стоянку в Немышлянском районе
29.10.2025
Недоплатили государству миллион гривен за строительство гаража – решение суда
28.10.2025
Директора КП и двух водителей поссовета будут судить за создание свалки
18.07.2025
Земли на Харьковщине так и не вернули государству с 2012 года – прокуратура
14.07.2025
Особо ценные земли Харьковщины предприятие использует для выращивания урожая


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 12:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суде правоохранители доказали, что три земельных участка лесфонда в Харьковской области незаконно выбыли из государственной собственности и оказались в частных руках.".