Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности

В суде правоохранители доказали, что три земельных участка лесфонда в Харьковской области незаконно выбыли из государственной собственности и оказались в частных руках.

Речь идет об участках площадью по 0,6 га, расположенных в пределах квартала Бабаевского лесничества ГП «Октябрьский лесхоз» (сейчас Государственное специализированное хозяйственное предприятие «Леса Украины»), сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что в 1995 году Березовской поссовет передал эти земли в частную собственность гражданам вопреки законодательству.

«По данным планово-картографических материалов лесоустройства, спорные участки полностью накладываются на территорию государственного лесного фонда и используются для ведения лесного хозяйства. Они покрыты лесными насаждениями, что подтверждает их лесное целевое назначение. В дальнейшем земли неоднократно отчуждались, а в 2021 году право частной собственности было зарегистрировано на ООО», — рассказали в прокуратуре.

Так что правоохранители подали иск в суд.

«Постановлением Верховного Суда признана обоснованной позиция прокурора, подтвержденная судом первой инстанции и апелляционной инстанций, относительно наличия оснований для истребования из чужого незаконного владения в пользу государства трех земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 1,8 га», — отметили в прокуратуре.

Сейчас земельные участки уже вернули во владение государства.

