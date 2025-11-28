Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности
В суде правоохранители доказали, что три земельных участка лесфонда в Харьковской области незаконно выбыли из государственной собственности и оказались в частных руках.
Речь идет об участках площадью по 0,6 га, расположенных в пределах квартала Бабаевского лесничества ГП «Октябрьский лесхоз» (сейчас Государственное специализированное хозяйственное предприятие «Леса Украины»), сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители выяснили, что в 1995 году Березовской поссовет передал эти земли в частную собственность гражданам вопреки законодательству.
«По данным планово-картографических материалов лесоустройства, спорные участки полностью накладываются на территорию государственного лесного фонда и используются для ведения лесного хозяйства. Они покрыты лесными насаждениями, что подтверждает их лесное целевое назначение. В дальнейшем земли неоднократно отчуждались, а в 2021 году право частной собственности было зарегистрировано на ООО», — рассказали в прокуратуре.
Так что правоохранители подали иск в суд.
«Постановлением Верховного Суда признана обоснованной позиция прокурора, подтвержденная судом первой инстанции и апелляционной инстанций, относительно наличия оснований для истребования из чужого незаконного владения в пользу государства трех земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 1,8 га», — отметили в прокуратуре.
Сейчас земельные участки уже вернули во владение государства.
Как сообщалось ранее, через суд громаде Харькова вернули участок в центре города стоимостью более 16 миллионов гривен. В 2021 году горсовет незаконно передал в аренду ООО землю коммунальной собственности, расположенную в Киевском районе, для строительства жилого дома с административно-торговыми помещениями и паркингом со сносом нежилых зданий. Площадь этого участка составляет более 0,2 гектара.
Читайте также: Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: земли, ліс, лес, прокуратура Харьковской области, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 12:46;