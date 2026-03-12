Земли за 182 млн грн хотели незаконно оформить на Харьковщине: подробности

Правоохранители требуют вернуть громадам 227 гектаров земли на Харьковщине. По данным следствия, 17 участков незаконно пыталось оформить на себя частное предприятие.

«Установлено, что в течение 2023-2024 годов группа лиц создала частное предприятие и внесла в госреестр сведения о якобы правопреемстве одного из бывших коллективных сельскохозяйственных предприятий (КСП). Речь идет о хозяйстве, земли которого когда-то располагались на территории Барвинковской громады», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Затем, добавили правоохранители, предприятие обратилось к государственному регистратору и зарегистрировало за собой право постоянного пользования 17 земельными участками. Оценочная стоимость этих участков превышает 182 млн гривен.

«Основанием для этого стала копия государственного акта на право постоянного пользования землей, якобы выданного в пользу КСП. Однако проверка показала: никакого правопреемства фактически не существует. В составе частного общества нет ни одного члена КСП, а активы предприятия в уставный фонд новосозданной компании не передавались», — установили в прокуратуре.

Кроме этого, продолжают правоохранители, поданный для регистрации государственный акт оказался сомнительным. По этим же реквизитам в Госгеокадастре учитывается совсем другой документ — акт на право коллективной собственности на землю.

«Также выяснилось, что один из участков, который общество зарегистрировало за собой, расположен в Близнюковской громаде — на территории, где земли этого КСП никогда не находились», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители подали в суд иски об отмене права постоянного пользования участками и их возвращении громадам. Суд уже открыл производство по делам. На спорные земли наложили арест.

«Параллельно частное общество пытается через суд признать за собой право коллективной собственности на эти участки. В случае удовлетворения такого иска компания получила возможность не только пользоваться землей, но и полноценно распоряжаться ею», — подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что продолжается досудебное расследование деятельности группы лиц, в состав которой входят адвокат, нотариус и другие граждане. По данным следствия, они имеют отношение к противоправной схеме оформления прав на земельные участки. Фигурантам уже вручили подозрения.