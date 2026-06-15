По зоопарку Харькова ударили россияне — пострадали животные
Россияне атаковали центр Харькова в 18:17.
Дополнено в 19.15. Российский «шахед» упал на территории зоопарка между Виварием, где живут кролики, морские свинки и другие мелкие животные, административным здание и Дом слона, сообщает Харьковский горсовет.
Сейчас сотрудники зоопарка вместе с полицией эвакуируют животных в безопасные помещения. Специалисты осматривают территорию, проверяют строения и убирают последствия удара.
Все крупные животные целые, отметили в зоопарке.
Дополнено в 18:40. Россияне ударили дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Один из БпЛА попал по территории зоопарка, есть возгорание. Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — заявил Синегубов.
18:30
Взрыв прозвучал после оглашения тревоги в Харькове. В течение нескольких минут над городом кружили ударные беспилотники.
Вскоре после взрыва мэр Харькова Игорь Терехова сообщил об атаке по Шевченковскому району Харькова.
«Подтверждено попадание по зоопарку — есть повреждения вольеров, другие подробности выясняем», — спустя несколько минут уточнил городской голова.
И буквально через минуту Игорь Терехов заявил, что уже поступает информация о пострадавших животных.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вольеры, животные, Игорь Терехов, Харківський зоопарк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 19:17;