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По зоопарку Харькова ударили россияне — пострадали животные

Происшествия 19:17   15.06.2026
Оксана Якушко
По зоопарку Харькова ударили россияне — пострадали животные

Россияне атаковали центр Харькова в 18:17.

Дополнено в 19.15. Российский «шахед» упал на территории зоопарка между Виварием, где живут кролики, морские свинки и другие мелкие животные, административным здание и Дом слона, сообщает Харьковский горсовет.

Сейчас сотрудники зоопарка вместе с полицией эвакуируют животных в безопасные помещения. Специалисты осматривают территорию, проверяют строения и убирают последствия удара.

Все крупные животные целые, отметили в зоопарке.

Дополнено в 18:40. Россияне ударили дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один из БпЛА попал по территории зоопарка, есть возгорание. Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — заявил Синегубов.

18:30

Взрыв прозвучал после оглашения тревоги в Харькове. В течение нескольких минут над городом кружили ударные беспилотники.

Вскоре после взрыва мэр Харькова Игорь Терехова сообщил об атаке по Шевченковскому району Харькова.

«Подтверждено попадание по зоопарку — есть повреждения вольеров, другие подробности выясняем», — спустя несколько минут уточнил городской голова. 

И буквально через минуту Игорь Терехов заявил, что уже поступает информация о пострадавших животных.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 19:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали центр Харькова в 18:17.".