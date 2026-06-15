По зоопарку Харкова вдарили росіяни – постраждали тварини (відео)

Росіяни атакували центр Харкова о 18.17.



Доповнено о 19:15. Російський «шахед» упав на території зоопарку між Віварієм, де живуть кролі, морські свинки та інші дрібні тварини, адміністративною будівлею та Будинком слона, повідомляє Харківська міськрада.

Зараз співробітники зоопарку разом із поліцією евакуюють тварин у безпечні приміщення. Фахівці оглядають територію, перевіряють будівлі та ліквідовують наслідки удару.

Усі великі тварини цілі, зазначили в зоопарку.

Доповнено о 18.40. Росіяни вдарили дронами по Шевченківському та Холодногірському районам Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Один із БпЛА влучив по території зоопарку, є загоряння. Також зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила”, – заявив Синєгубов.

18:30

Вибух пролунав після оголошення тривоги у Харкові. Протягом кількох хвилин над містом кружляли ударні безпілотники.

Незабаром після вибуху мер Харкова Ігор Терехова повідомив про атаку по Шевченківському району Харкова.

“Підтверджено влучання по зоопарку – є пошкодження вольєрів, інші подробиці з’ясовуємо”, – за кілька хвилин уточнив міський голова.

І буквально за хвилину Ігор Терехов заявив, що вже надходить інформація про постраждалих тварин.