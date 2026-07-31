У понеділок частина Київського району буде без газу

У понеділок, 3 серпня, фахівці проводитимуть деякі ремонтні роботи на газових мережах у Київському районі. Через це частина мешканців буде без блакитного палива, пояснили у Харківській міській філії “Газмережі”.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам, які мешкають такими адресами:

пров. Безпалівській, буд. 8А

вул.Шевченка, буд. 224

пров. Остроградський, буд. 4, 4А

в’їзд Бристольський, буд. 34, 3

“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали газовики.