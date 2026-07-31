Інтенсивність боїв на півночі спала – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів біля Стариці, Западного, Охрімівки, Радьківки та Хатнього.

На Куп’янському – ЗСУ відбили дев’ять атак ворога в районі Тищенківки та Радьківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 83 ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8980 дронів-камікадзе та здійснив 2941 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 39 — із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати окупантів.