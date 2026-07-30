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Терехов проти байків; в УПЦ (МП) забрали Соборний сквер – підсумки 30 липня

Оригінально 23:00   30.07.2026
Оксана Горун
Терехов проти байків; в УПЦ (МП) забрали Соборний сквер – підсумки 30 липня

У Харкові затвердили концепцію розвитку велосипедного руху, а перегони байкерів хочуть заборонити. КАБи вдарили по Слатиному, селище може бути без світла та газу взимку. “Об’єктив” нагадує головні новини 30 липня.

Заборонити мотоциклістам “літати” Харковом

Міська влада порушить таке питання перед керівництвом Нацполіції. Зробити це запропонував депутатам під час сесії мер Ігор Терехов. Він відзначив, що керівництво міста отримує скарги від жителів щодо байкерських перегонів. Великою мірою людей непокоїть звук мотоциклів, який схожий на “шахеди”. Терехов заявив, що особисто вже неодноразово звертався з цього приводу до Патрульної та Нацполіції. Там пояснюють, що для розв’язання проблеми не вистачає особового складу та законодавчих актів. Тепер міськрада випробує новий метод: колективне звернення.

Понад 400 млн грн на зарплати чиновникам

Таку суму для прифронтових військових адміністрацій виділив Кабмін. У переліку тих, хто отримає гроші – Харківська ОВА та районні адміністрації. Прем’єр-міністр Сергій Корецький відзначив, що ці люди “живуть і працюють у надзвичайно складних умовах”.

Трьома КАБами атакувала російська армія селище Слатине

Бомби зруйнували багатоквартирний будинок і низку приватних. Значно пошкоджені електричні та газові мережі, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Обійшлося без постраждалих. Задоренко закликав жителів прикордоння своєї громади виїхати до зими. Ворог постійно руйнує комунікації. Два дні тому після удару по лінії електромереж без світла залишилися жителі Слатиного та сусіднього села Безруки. Зараз у Слатиному 780 жителів. Начальник МВА в етері “Суспільного” попередив: стовідсотково можна прогнозувати, що взимку населений пункт буде залишатись без газо- та електропостачання.

Обстріли Харківщини 30 липня

Депутати міськради затвердили концепцію розвитку велосипедного руху в Харкові

У мерії повідомили, що вона допоможе інтегрувати велосипеди в міську транспортну систему. Автори визначили «точки тяжіння» велосипедистів у Харкові та склали план велосипедної мережі. У Харківському антикорупційному центрі концепцію підтримали. Нагадали, що її затвердження не потребує виділення коштів. А також нагадали, що на початку російського вторгнення, коли в Харкові не працював громадський транспорт, велосипеди для багатьох стали незамінними.

Соборний сквер забрали в УПЦ (МП)

Міська рада розірвала договір, яким земельну ділянку біля вулиці Університетської передали в оренду церкві до 2057 року. Мер Ігор Терехов анонсував реконструкцію скверу.

Спека йде в Україну

З перших днів серпня температура повітря перевалить за 30 градусів і наближатиметься до 40. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив: для забезпечення стабільності енергомережі країни скоригували графіки ремонтів на об’єктах генерації та готуються імпортувати електроенергію. Розраховують, що цього вистачить споживачам, але не виключають, що доведеться застосувати графіки відключень.

Також сьогодні “Об’єктив” повідомляв таке:

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затвердили концепцію розвитку велосипедного руху, а перегони байкерів хочуть заборонити. КАБи вдарили по Слатиному. “Об’єктив” нагадує головні новини 30 липня".