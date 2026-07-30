Три претенденти в ректори ХПІ: виш повідомив, хто балотується

НТУ “ХПІ” повідомив про підготовку до виборів нового ректора. Їх проведуть 7 жовтня 2026 року. Поки що обов’язки керівника виконує Галина Тимченко. Але її імені немає серед кандидатів.

Пресслужба Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” поінформувала, що Міністерство освіти затвердило трьох кандидатів на посаду ректора вишу. Очолити ХПІ претендують:

42-річний Олексій Ларін – зараз він проректор НТУ “ХПІ” з науково-педагогічної роботи. Ларін – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

55-річний Руслан Мигущенко – проректор ХПІ з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор;

42-річний Юрій Хомяк – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, кандидат технічних наук.

З біографіями та програмами кандидатів можна ознайомитись за посиланнями на сайті вишу.

Протягом багатьох років ХПІ очолював ректор Євген Сокіл. Його повноваження закінчилися у червні 2026 року. Вибори спочатку планували провести 19 березня, але Міністерство освіти, з ініціативи вишу, перенесло їх на 7 жовтня.