Live

Три претенденти в ректори ХПІ: виш повідомив, хто балотується

Суспільство 19:19   30.07.2026
Оксана Горун
Три претенденти в ректори ХПІ: виш повідомив, хто балотується

НТУ “ХПІ” повідомив про підготовку до виборів нового ректора. Їх проведуть 7 жовтня 2026 року. Поки що обов’язки керівника виконує Галина Тимченко. Але її імені немає серед кандидатів.

Пресслужба Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” поінформувала, що Міністерство освіти затвердило трьох кандидатів на посаду ректора вишу. Очолити ХПІ претендують:

  • 42-річний Олексій Ларін – зараз він проректор НТУ “ХПІ” з науково-педагогічної роботи. Ларін – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
  • 55-річний Руслан Мигущенко – проректор ХПІ з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор;
  • 42-річний Юрій Хомяк – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, кандидат технічних наук.

З біографіями та програмами кандидатів можна ознайомитись за посиланнями на сайті вишу.

Протягом багатьох років ХПІ очолював ректор Євген Сокіл. Його повноваження закінчилися у червні 2026 року. Вибори спочатку планували провести 19 березня, але Міністерство освіти, з ініціативи вишу, перенесло їх на 7 жовтня.

Читайте також: “Ще є час” – чи Кагановська знову балотуватиметься на ректора Каразіна

Автор: Оксана Горун

Популярно

Готуємося до спеки: прогноз погоди на 31 липня в Харкові та області
Готуємося до спеки: прогноз погоди на 31 липня в Харкові та області
30.07.2026, 20:08
Експеримент у Харкові: купол від FPV хочуть створити над містом
Експеримент у Харкові: купол від FPV хочуть створити над містом
30.07.2026, 17:50
Підземні виші: в Харкові обіцяють землю та комунікації для навчальних укриттів
Підземні виші: в Харкові обіцяють землю та комунікації для навчальних укриттів
30.07.2026, 17:14
Новини Харкова — головне 30 липня: купол від FPV, розширили зону евакуації
Новини Харкова — головне 30 липня: купол від FPV, розширили зону евакуації
30.07.2026, 19:54
Питання КАБів “десь осторонь” – Коваленко закликав змістити акценти (відео)
Питання КАБів “десь осторонь” – Коваленко закликав змістити акценти (відео)
30.07.2026, 18:47
Терехов анонсував реконструкцію Соборного скверу: договір з УПЦ (МП) розірвали
Терехов анонсував реконструкцію Соборного скверу: договір з УПЦ (МП) розірвали
30.07.2026, 14:21

Новини за темою:

30.07.2026
Вибух пролунав у Харкові: “Молния” вдарила по Салтівці
30.07.2026
Підземні виші: в Харкові обіцяють землю та комунікації для навчальних укриттів
30.07.2026
Сезон кавунів та динь стартував: ціни у Харкові
30.07.2026
Втягувала молодих жінок у проституцію: харків’янку підозрюють в сутенерстві
30.07.2026
Терехов анонсував реконструкцію Соборного скверу: договір з УПЦ (МП) розірвали


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Три претенденти в ректори ХПІ: виш повідомив, хто балотується», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 19:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НТУ “ХПІ” повідомив про підготовку до виборів нового ректора. Їх проведуть 7 жовтня 2026 року. Поки що обов’язки керівника виконує Галина Тимченко. Її імені немає серед кандидатів".