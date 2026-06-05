«Ще є час» – чи буде Кагановська знову балотуватись на ректора Каразіна
МГ «Об’єктив» поцікавилась у ректорки ХНУ імені В. Н. Каразіна Тетяни Кагановської, чи планує вона йти на другий термін.
«Колись мене спитали, як працювати ректоркою під час війни. І тоді я сказала, що, мабуть, 5 років тому, коли я для себе прийняла це відповідальне рішення, бути з каразінською спільнотою, і для мене це не просто посада чи репутація, це, перш за все, шалена відповідальність за людей, які тобі довірили бути разом. Тому сьогодні для мене бути разом – це основна моя місія. Це, відверто казати, про ті ризики, які очікує наш університет. Це підтримувати одне одного, це надихати, це просто бути лідером команди. Чесно, мені дуже хочеться попрацювати ще ректором в мирний час», – зазначила Кагановська.
Чи подала вона вже документи на конкурс, Кагановська відповіла так:
«До 13 липня я працюю на посаді ректора. До 13 липня будь-яка людина, яка має бажання і відповідні кваліфікації, може подати документи. У мене ще є час», – сказала вона.
Нагадаємо, конкурс на заміщення посади ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна оголосило Міністерство освіти й науки України у травні. Серед вимог до претендентів — вільне володіння українською мовою, вчене звання та науковий ступінь, а також стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників щонайменше десять років.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 13:08;