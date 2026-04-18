Сьогодні 18 квітня 2026: яке свято та день в історії

18 квітня 2019 року оприлюднили звіт Мюллера – про розслідування втручання РФ у президентські вибори в США 2016 року. У 1956-му актриса Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III. У 1946-му розпустили Лігу Націй. У 1921-му дала газ перша газова свердловина в Україні. У 1918-му створили Товариство Червоного Хреста України. У 1897-му народився український актор і режисер Мар’ян Крушельницький. У 1881-му цього дня відкрився Музей природної історії в Лондоні.

Свята та пам’ятні дати 18 квітня

18 квітня – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, в Україні його відзначають як День пам’яток історії та культури.

Сьогодні – День заснування Товариства Червоного Хреста України.

Третя субота квітня – це День довкілля в Україні, Міжнародний день цирку, День свободи апаратного забезпечення та День музичних магазинів.

Також сьогодні: Всесвітній день радіоаматора, День газетного оглядача, Міжнародний день жонглерів.

18 квітня в історії

18 квітня 1881 року в Лондоні відкрився Музей природної історії – один з найбільш відвідуваних музеїв світу. Докладніше.

18 квітня 1897 року народився український актор та режисер Мар’ян Крушельницький. Частина його життя пов’язана із Харковом. Докладніше.

18 квітня 1902 року вперше у світі використали дактилоскопію (дослідження відбитків пальців) для встановлення особи злочинця. Докладніше.

18 квітня 1918 року створили Товариство Червоного Хреста України. Докладніше.

18 квітня 1921 року вважається днем ​​народження газової промисловості України. Докладніше.

18 квітня 1946 року розпустили Лігу Націй. Докладніше.

18 квітня 1956 року відбулося “весілля століття”, як його тоді називали. Оскароносна американська актриса Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III. Докладніше.

18 квітня 2019 року Міністерство юстиції США оприлюднило звіт Мюллера – 448-сторінковий документ щодо розслідування втручання РФ у президентські вибори в США 2016 року (ті, на яких вперше переміг Дональд Трамп). Звіт готував спеціальний прокурор Роберт Мюллер – колишній директор ФБР. Цю місію йому довірили на початку 2017 року. Увагу, яка була прикута до Мюллера та його розслідування, можна порівняти хіба що з нинішньою історією файлів Епштейна. Під час своєї роботи та допитів свідків сам Мюллер робив заяви, що розходилися на цитати, ще більше було витоків у пресі. Оптимісти з-поміж критиків Трампа сподівалися, що розслідування призведе до прямих звинувачень самого президента у перешкоджанні правосуддю. Проте звинувачення так і не висунули, хоч і підозри з Трампа не зняли. Сам Мюллер коментував це так: “Якби ми були впевнені, що президент явно не скоїв злочину, ми б так і сказали”.

Роберт Мюллер подав свій звіт Генеральному прокурору Вільяму Барру 22 березня 2019 року. 18 квітня оприлюднили не початковий, а значно редагований текст. Він поділений на два томи. Перший присвячений власне розслідуванню втручання РФ у трампівську передвиборчу кампанію, а також ймовірній змові між організаторами кампанії Трампа та російською стороною. Другий – безпосередньо перешкоджанню правосуддю з боку президента США.

“Хоча у звіті робиться висновок, що розслідування “не встановило, що члени кампанії Трампа змовлялися або координували свої дії з російським урядом у його діяльності щодо втручання у вибори”, слідчі мали неповну картину того, що сталося, частково через деякі повідомлення, які були зашифровані, видалені або не збережені, а також через неправдиві, неповні або відхилені свідчення. У звіті зазначається, що втручання Росії у президентські вибори 2016 року було незаконним і відбувалося “масштабним і систематичним чином”, і кампанія Трампа очікувала отримати вигоду від цих зусиль. У ньому також виявлено численні зв’язки між кампанією Трампа та російськими чиновниками, щодо яких кілька осіб, пов’язаних з кампанією, робили неправдиві заяви та перешкоджали розслідуванню. Пізніше Мюллер заявив, що висновки його розслідування щодо втручання Росії “заслуговують на увагу кожного американця”, – пишуть автори англомовної Вікіпедії.

“Контакти з Росією включали ділові зв’язки, пропозиції допомоги передвиборчій кампанії, запрошення кандидата Трампа та Путіна на особисту зустріч, запрошення посадовців передвиборчої кампанії та представників російського уряду на зустріч, а також політичні позиції, спрямовані на покращення відносин між США та Росією”, – цитував звіт після оприлюднення канал ABC News, при цьому зазначаючи: контакти з росіянами не порушують законодавство США.

Сам Трамп реагував на звіт у відомому нам неповторному стилі. Спочатку висловив повне задоволення документом (адже прямих доказів змови між його штабом та росіянами там не було). А вже наступного дня назвав звіт “божевільним”, заявивши, що деякі твердження були “повною нісенітницею”, “сфабрикованими й абсолютно хибними”. Далі називав авторів звіту “розлюченими демократами та ненависниками Трампа”. Але у травні знову заявив: “Звіт Мюллера був опублікований: жодних перешкод, жодної змови, нічого. Це чудовий звіт”. Так думку президента США хитало з боку в бік і надалі. Цей та інші скандали переслідували Трампа майже всю каденцію. У вересні 2019-го розпочалося розслідування у справі про імпічмент президента США. Щоправда не через росіян у передвиборчій кампанії, а через підозру у вчиненні тиску на президента України Володимира Зеленського для розслідування причетності до корупційних схем сина Джо Байдена – Гантера. Попри все це Трамп не тільки добув перший президентський строк, але й зміг після “перерви на Байдена” обратися вдруге. І наразі його позиція щодо РФ викликає дискусії серед спостерігачів.

Церковне свято 18 квітня

18 квітня – Світла субота. Вшановують пам’ять преподобного Іоанна, учня преподобного Григорія Декаполіта. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вже з’явилися жуки-сонечка, то більше холодів не буде.

Якщо в цей день з’явилася веселка, то літо буде сухим і спекотним.

Якщо 18 квітня сильний вітер, то рік буде маловрожайним.

Що не можна робити 18 квітня

У Світлу суботу не влаштовують поминання покійних. Цей день не для скорботи, а для святкування.

Не варто займатися тяжкою фізичною роботою.

Не можна сумувати, сваритися та злитися.