Сьогодні 18 квітня: яке свято та день в історії

18 квітня 1897 року народився український актор та режисер Мар’ян Крушельницький. У 1918-му створили Товариство Червоного Хреста України. У 1921-му дала газ перша газова свердловина в Україні. У 1946-му розпустили Лігу Націй. У 1956-му актриса Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

Свята та пам’ятні дати 18 квітня

18 квітня в Україні – День пам’яток історії та культури, День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні.

У світі: Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День газетного оглядача, Всесвітній день радіоаматора, Міжнародний день жонглерів.

18 квітня в історії

18 квітня 1897 року народився український актор та режисер Мар’ян Крушельницький. Частина його життя пов’язана із Харковом. Детальніше.

18 квітня 1902 року вперше у світі використали дактилоскопію (дослідження відбитків пальців) для встановлення особи злочинця. Детальніше.

18 квітня 1918 року створили Товариство Червоного Хреста України.

Відповідне рішення ухвалили на спеціально зібраному у Києві з’їзді. Ініціатором створення товариства стала Маріїнська громада сестер милосердя Червоного Хреста. Вона вже чотири десятиліття займалася благодійністю та надавала медичну допомогу мешканцям Києва. Учасниками форуму стали активісти руху Червоного Хреста, а також представники медико-санітарних організацій Спілки земств та Спілки міст.

“Коло діяльності організації було доволі широким: допомога біженцям та військовополоненим, турбота про інвалідів і дітей-сиріт, боротьба з голодом та масовими епідеміями – створювалися лазарети й госпіталі, пункти харчування і будинки для безпритульних, протитуберкульозні та венерологічні диспансери, станції боротьби з малярією. За ініціативи Товариства Червоного Хреста України будувалися громадські пральні та лазні, засновувалися фельдшерсько-акушерські пункти, аптеки та магазини санітарної гігієни. В роки голоду 1921-1923 рр. організовувалися безплатні їдальні, селянам роздавалися продовольчі пайки”, – повідомляє про діяльність організації в перші роки її створення Український інститут національної пам’яті.

Діяльність Червоного Хреста не входила у конфлікт із радянською ідеологією близько двох десятиліть. Але й тут більшовики зрештою не втрималися: у 1938 році Рада народних комісарів постановила відібрати в Червоного Хреста України все майно та заклади, організацію ліквідували, частково вливши до державної системи охорони здоров’я. Товариство повернулося до діяльності за часів незалежності України. Наразі воно налічує понад шість мільйонів активістів та прихильників і є учасником Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

18 квітня 1921 року вважається днем ​​народження газової промисловості України. Детальніше.

18 квітня 1946 року розпустили Лігу Націй. Детальніше.

18 квітня 1956 року відбулося “весілля століття”, як його тоді називали. Оскароносна американська актриса Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє ІІІ. Детальніше.

Церковне свято 18 квітня

18 квітня вшановують пам’ять преподобного Йоана, учня преподобного Григорія Декаполіта. Йоан від Григорія прийняв чернечий постриг у Солунському монастирі. Коли імператор Лев Вірменин відновив гоніння на православних християн за шанування ікон, Григорій Декаполіт разом із преподобним Йосипом Піснописцем та Йоаном протистояли іконоборчій єресі в Солуні. Вони продовжували проповідувати шанування ікон. Після багатьох праць преподобний Григорій помер, а незабаром за ним – і Йоан. Преподобний Йосип Піснописець переніс мощі святих Григорія та Йоана в побудовану ним церкву в ім’я святителя Миколая Чудотворця.

Народні прикмети

Якщо вже з’явилися жуки-сонечка, то більше холодів не буде.

Якщо в цей день з’явилася веселка, то літо буде сухим і спекотним.

Якщо 18 квітня сильний вітер, то рік буде маловрожайним.

Що не можна робити 18 квітня

Чоловікам не можна займатися роботою на городі.

Не можна довго спати.

Не можна грати в азартні ігри.