Сегодня 18 апреля: какой праздник и день в истории

18 апреля 1897 года родился украинский актер и режиссер Марьян Крушельницкий. В 1918-м создали Общество Красного Креста Украины. В 1921-м дала газ первая газовая скважина в Украине. В 1946-м распустили Лигу Наций. В 1956-м актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III.

Праздники и памятные даты 18 апреля

18 апреля в Украине – День памятников истории и культуры, День основания Общества Красного Креста в Украине.

В мире: Международный день памятников и достопримечательностей, День газетного обозревателя, Всемирный день радиолюбителя, Международный день жонглеров.

18 апреля в истории

18 апреля 1897 года родился украинский актер и режиссер Марьян Крушельницкий. Часть его жизни связана с Харьковом. Подробнее.

18 апреля 1902 года впервые в мире использовали дактилоскопию (исследование отпечатков пальцев) для установления личности преступника. Подробнее.

18 апреля 1918 года создали Общество Красного Креста Украины.

Соответствующее решение приняли на специально собранном в Киеве съезде. Инициатором создания общества стала Мариинская община сестер милосердия Красного Креста. Она уже четыре десятилетия занималась благотворительностью и оказывала медицинскую помощь жителям Киева. Участниками форума стали активисты движения Красного Креста, а также представители медико-санитарных организаций Союза земств и Союза городов.

«Круг деятельности организации был достаточно широк: помощь беженцам и военнопленным, забота об инвалидах и детях-сиротах, борьба с голодом и массовыми эпидемиями – создавались лазареты и госпитали, пункты питания и дома для беспризорных, противотуберкулезные и венерологические диспансеры, станции. По инициативе Общества Красного Креста Украины строились общественные прачечные и бани, основывались фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и магазины санитарной гигиены. В годы голода 1921-1923 годов организовывали бесплатные столовые, крестьянам раздавали продовольственные пайки», — сообщает о деятельности организации в первые годы ее создания Украинский институт национальной памяти.

Деятельность Красного Креста не входила в конфликт с советской идеологией около двух десятилетий. Но и здесь большевики в конце концов не удержались: в 1938 году Совет народных комиссаров постановил отобрать у Красного Креста Украины все имущество и заведения, организацию ликвидировали, частично влив в государственную систему здравоохранения. Общество вернулось к деятельности во времена независимости Украины. Сейчас оно насчитывает более шести миллионов активистов и сторонников и является участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

18 апреля 1921 года считается днем рождения газовой промышленности Украины. Подробнее.

18 апреля 1946 года распустили Лигу Наций. Подробнее.

18 апреля 1956 года состоялась «свадьба века», как ее тогда называли. Оскароносная американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III. Подробнее.

Церковный праздник 18 апреля

18 апреля чтят память преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Иоанн от Григория принял монашеский постриг в Солунском монастыре. Когда император Лев Армянин возобновил гонения на православных христиан за почитание икон, Григорий Декаполит вместе с преподобным Иосифом Песнописцем и Иоанном противостояли иконоборческой ереси в Солуни. Они продолжали проповедовать почитание икон. После многих трудов преподобный Григорий умер, а вскоре за ним и Иоанн. Преподобный Иосиф Песнописец перенес мощи святых Григория и Иоанна в построенную им церковь во имя святителя Николая Чудотворца.

Народные приметы

Если уже появились божьи коровки, то больше холодов не будет.

Если в этот день появилась радуга, то лето будет сухим и жарким.

Если 18 апреля сильный ветер, год будет малоурожайным.

Что нельзя делать 18 апреля

Мужчинам нельзя работать в огороде.

Нельзя долго спать.

Нельзя играть в азартные игры.