Около 11:20 в Харькове начали раздаваться взрывы.

Дополнено в 11:51. В Киевском районе реактивный беспилотник атаковал один из ВУЗов, сообщил мэр. Также удар пришелся по частному дому, на месте «прилета» начался пожар, уточнил Синегубов. Есть информация о погибшей женщине.

Также оккупанты обстреляли Салтовский район. После удара начался пожар в доме, уточнил Синегубов.

Дополнено в 11:40. Еще один удар пришелся по Слободскому району. Терехов сообщил: враг применил ракету типа «Бандероль».

Вначале городской голова Игорь Терехов уточнил, что россияне атаковали ударным дроном Киевский район. Последствия «прилета» еще уточняют.

Отметим, до этого мониторинговые ТГ-каналы информировали об угрозе применения БпЛА. В городе раздавались взрывы, информировали о сбитии в небе.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали 26 ноября около 05:15. Мэр Игорь Терехов проинформировал: российский дрон ударил по многоэтажке в Новобаварском районе. После чего «прилет» зафиксировали также в Холодногорском. В Новобаварском районе пылала квартира на 15 этаже, также была информация о заблокированных под завалами людях. Известно о трех пострадавших, писал Терехов. Вскоре городской голова сообщил о первом погибшем, а через некоторое время нашли тело еще одной жертвы.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: в Новобаварском районе прилетело по 16-этажному дому. На 15-ом этаже начался пожар. Во время его ликвидации спасатели обнаружили тела двух людей. В облпрокуратуре добавили: в Холодногорском районе из-за обстрела повреждены АЗС, здание спортивного комплекса. Две жительницы в возрасте 18 и 39 лет подверглись острой реакции на стресс.