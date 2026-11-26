В Харьковской облпрокуратуре установили, что утром 26 ноября два района в Харькове атаковали российские «Шахеды».

«Попадание зафиксировано в 15 этаж 16-этажного жилого дома в Новобаварском районе города. Погибли мужчина и женщина», – уточнили в прокуратуре.

Около 05:30 еще один «Шахед» ударил по Холодногорскому району. Повреждены АЗС, здание спортивного комплекса. Две жительницы в возрасте 18 и 39 лет подверглись острой реакции на стресс.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали 26 ноября около 05:15. Мэр Игорь Терехов проинформировал: российский дрон ударил по многоэтажке в Новобаварском районе. После чего «прилет» зафиксировали также в Холодногорском. В Новобаварском районе пылала квартира на 15 этаже, также была информация о заблокированных под завалами людях. Известно о трех пострадавших, писал Терехов. Вскоре городской голова сообщил о первом погибшем, а через некоторое время нашли тело еще одной жертвы.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: в Новобаварском районе прилетело по 16-этажному дому. На 15-ом этаже начался пожар. Во время его ликвидации спасатели обнаружили тела двух людей.