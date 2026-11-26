Два штурма ВС РФ отбили украинские защитники в регионе. Все бои в течение минувших суток были на севере от Харькова, уточнил Генштаб ВСУ.

На севере от Харькова россияне атаковали два раза в районе Охримовки и Малой Волчьей.

На Купянском – активности оккупантов не зафиксировали.

Потери россиян, по информации Генштаба, на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, 69 авиационных ударов, в том числе сбросил 228 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 6016 дронов-камикадзе и совершили 1876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – написали в Генштабе.