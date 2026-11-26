Два штурми ЗС РФ відбили українські захисники у регіоні. Усі бої протягом минулої доби були на півночі від Харкова, уточнив Генштаб ЗСУ.

На півночі від Харкова росіяни атакували двічі в районі Охрімівки та Малої Вовчої.

На Куп’янському – активності окупантів не зафіксували.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, 69 авіаційних ударів, зокрема скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6016 дронів-камікадзе та здійснили 1876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – написали в Генштабі.