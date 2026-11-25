Згорілий автомобіль виявили на узбіччі дороги Миронівка-Довжик Золочівської громади. Усередині були тіла двох людей – ймовірно, місцевого подружжя, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці атаки працюють профільні спеціалісти, уточнив він.

Нагадаємо, 25 листопада ворог кілька разів бив по Харкову. Близько 15:00 зафіксовано удар реактивним дроном по Індустріальному району, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 12:45 25 листопада у Харкові також чули вибух. Моніторингові канали інформували про політ російської “Бандеролі”. “Приліт” у Слобідському районі підтвердив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок влучення постраждав 26-річний чоловік. Його шпиталізували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 11:10 “Бандероль” вдарила по Слобідському району.