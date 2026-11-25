Багатодітну матір судитимуть на Харківщині за поширення порнографічного контенту за участю 14-річної доньки. Дівчинку та двох її братів із родини вилучили. Жінці загрожує до 15 років ув’язнення, справа вже в суді, повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці кажуть, що мати за гроші організовувала на закритих інтернет-ресурсах трансляцію порно за участю доньки. Під час обшуків копи знайшли цифрові докази. Жінку одразу взяли під варту, а трьох її дітей, включаючи постраждалу дівчинку, вилучили служби у справах дітей.

Мати звинувачують за трьома статтями: сексуальне насильство щодо малолітнього (ч. 4 ст. 153), поширення порнографічного відео (ч. 2 ст. 301) та примус малолітнього до участі у створенні дитячої порнографії (ч. 4 ст. 301-1 ККУ).

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Харківщини, який, за даними слідства, під час спілкування в інтернеті схиляв неповнолітніх до створення матеріалів сексуального характеру та зберігав ці файли.