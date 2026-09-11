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Зберігав відео з дітьми: під Харковом викрили любителя порно

Події 17:37   11.09.2026
Оксана Якушко
Зберігав відео з дітьми: під Харковом викрили любителя порно

У Мерефі правоохоронці повідомили про підозру 20-річному чоловіку, який зберігав 20 відео з дитячим порно, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

20-річний мешканець Харківського району за допомогою смартфону отримав в інтернеті доступ до відео, які, згідно з висновком судової експертизи, містять ознаки дитячої порнографії. Він завантажив ці відеофайли до особистого облікового запису у месенджері, де зберігав їх.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон підозрюваного, де знайшли 20 відеофайлів із зображенням оголених хлопчиків і дівчаток.

20-річному мешканцю Мерефи повідомили про підозру за фактом умисного одержання доступу до дитячої порнографії та її зберігання.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 17:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мерефі правоохоронці повідомили про підозру 20-річному чоловіку, який зберігав 20 відео з дитячим порно, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".