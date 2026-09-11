Близько 500 кг вибухівки намагалися продати на Харківщині: затримали командира

СБУ заявила, що разом із Нацполіцією зірвала на Харківщині спробу підпільного збуту “однієї з найбільших партій вибухівки з початку повномасштабної війни”.

“У Харківській області затримано командира одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ, який намагався нелегально продати майже 500 кг тротилу”, – повідомила пресслужба СБУ.

За версією слідства, командир шукав покупців через телеграм і обіцяв особисто доправити їм вибухівку на службовому авто. Затримали його в момент продажу – поблизу військової частини в Чугуївському районі.

“Встановлено, що зловмисник зберігав тротил у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території регіону, де тимчасово дислокувався його підрозділ. На місці затримання у зловмисника вилучено всю підготовлену до продажу партію вибухівки, а також смартфон із доказами його контактів з клієнтами“, – зазначили в Службі безпеки.

Командиру повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами чи вибуховими речовинами. Йому загрожує до семи років за ґратами. Нині він у СІЗО.

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили подробиці подій: за 500 кг тротилу затриманий хотів вторгувати 17 тисяч доларів. До покупця він приїхав на пікапі, у багажнику якого був десяток мішків із вибухівкою.

Відео: ДСР Нацполіції