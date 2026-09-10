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Псевдо-котел під Вовчанськом і прискорювач в онкоцентрі – підсумки 10 вересня

Оригінально 23:00   10.09.2026
Оксана Якушко
Псевдо-котел під Вовчанськом і прискорювач в онкоцентрі – підсумки 10 вересня

ISW спростовує заяви РФ про «котел» під Вовчанськом, окупанти полюють на потяги та атакують Харків дронами, а в онкоцентрі запрацював новий лінійний прискорювач. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 10 вересня.

Російські військкори теж не вірять у «Вовчанський котел», вважають аналітики Інституту вивчення війни

Там повідомили: воєнні блогери РФ починають ставити під сумнів офіційну версію командування про оточення 2 тисяч українських військових на північному сході від Харкова. Один із таких «сміливих» блогерів поки що просто зменшив кількість нібито оточених – до 500 солдатів. Самі ж аналітики Інституту мають таку оцінку: «Російські війська не оточували українські сили в даному районі», адже жодних доказів подібного немає.

Ударів безпілотниками по Харкову завдали росіяни ввечері 9 вересня

Найбільш суттєві наслідки мав «приліт» реактивної «герані-4» по Слобідському району. Він припав по території закладу освіти, в будинках навколо вилетіли вікна. П’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес, повідомила обласна прокуратура. Також протягом доби російський FPV вразив автівку служби охорони в Дергачах – постраждали двоє чоловіків.

 

Росіяни у вересні обрали чотири групи цілей для атак

Про це начальник Нацполіції Харківщини Петро Токар сказав у коментарі «Суспільному». Окрім будинків і бізнесу, які страждають постійно, активізувалися «прильоти» по цивільному та спеціальному транспорту, а також залізничній інфраструктурі. Те, що відбувається на залізниці, Токар назвав «цинічним полюванням на пасажирські поїзди».

 

Ще низку електричок на Харківщині скасовують «до покращення безпекової ситуації»

Окрім Ізюма та Лозової, куди поїзди не їхали вже сьогодні, завтра без сполучення залишиться Мерчик. Подробиці – на нашому сайті.

Перший пацієнт у Харкові отримав променеву терапію за допомогою нового лінійного прискорювача

Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Обладнання за 60 мільйонів гривень встановили в бункері в обласному онкоцентрі.

Уже значно відновили будинок на вулиці Свободи у Харкові, який хотіли демонтувати

Новими світлинами поділилася мерія. Покрівля будинку готова, стіни відновлені та укріплені. На черзі – монтаж вікон і утеплення фасаду.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 10 вересня: 

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  3. Розстріл у полі: майже гангстерські розборки на Харківщині, двох затримали
Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 10 вересня.".