Десять людей постраждали через удари РФ по регіону: що прилітало

Харків та область обстрілювали росіяни протягом ночі на 10 вересня. В основному ворог атакував безпілотниками, уточнюють в облпрокуратурі. Внаслідок “прильотів” постраждали десять осіб.

Спочатку напередодні, 9 вересня близько 19:30, росіяни вдарили FPV-дроном по авто в Дергачах. Двоє чоловіків отримали вибухові поранення внаслідок влучання.

Після чого кілька вибухів пролунали у Харкові. Спочатку у Слобідському районі близько 22:50 був “приліт” БпЛА типу “Герань-4” по території навчального закладу.

“Пошкоджено вікна, фасад та покрівлю навчального закладу, а також будинки. Гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей, серед них 3-річний хлопчик та 15-річна дівчина”, – уточнили правоохоронці.

О 22:50 FPV-дрон упав поблизу багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих.

“Вранці 10 вересня російські війська завдали удару по місту Ізюм, попередньо — керованою авіаційною бомбою. Пошкоджено приватні домоволодіння. Постраждали двоє людей. Крім того, орієнтовно о 05:00 у селищі Золочів Богодухівського району зафіксовано влучання російського FPV-дрона. Пошкоджено будинок. Чоловік отримав поранення“, – уточнили у прокуратурі.