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Десять людей постраждали через удари РФ по регіону: що прилітало

Події 08:43   10.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять людей постраждали через удари РФ по регіону: що прилітало

Харків та область обстрілювали росіяни протягом ночі на 10 вересня. В основному ворог атакував безпілотниками, уточнюють в облпрокуратурі. Внаслідок “прильотів” постраждали десять осіб.

Спочатку напередодні, 9 вересня близько 19:30, росіяни вдарили FPV-дроном по авто в Дергачах. Двоє чоловіків отримали вибухові поранення внаслідок влучання.

Після чого кілька вибухів пролунали у Харкові. Спочатку у Слобідському районі близько 22:50 був “приліт” БпЛА типу “Герань-4” по території навчального закладу.

Наслідки обстрілів Харкова та області 10 вересня

“Пошкоджено вікна, фасад та покрівлю навчального закладу, а також будинки. Гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей, серед них 3-річний хлопчик та 15-річна дівчина”, – уточнили правоохоронці.

О 22:50 FPV-дрон упав поблизу багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілів Харкова та області 10 вересня

Вранці 10 вересня російські війська завдали удару по місту Ізюм, попередньо — керованою авіаційною бомбою. Пошкоджено приватні домоволодіння. Постраждали двоє людей. Крім того, орієнтовно о 05:00 у селищі Золочів Богодухівського району зафіксовано влучання російського FPV-дрона. Пошкоджено будинок. Чоловік отримав поранення“, – уточнили у прокуратурі.

Наслідки обстрілів Харкова та області 10 вересня

Читайте також: Нічні удари по Харкову: пошкоджені будинки, постраждали люди (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 08:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок “прильотів” постраждали десять осіб.".