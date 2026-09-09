Екскомбату Ширшину в Харкові підкинули наркотики: з’ясували хто – поліція

В.о. глави Нацполіції України Максим Цуцкірідзе повідомив подробиці резонансної справи, що сталася в Харкові. У ній троє підозрюваних. Усі – військовослужбовці окремого штурмового полку.

“Правоохоронці викрили трьох чинних військовослужбовців окремого штурмового полку, які, за даними слідства, організували провокацію проти колишнього командира батальйону однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ”, – повідомила пресслужба Нацполіції України з посиланням на Цуцкідзе.

Фігуранти справи – колишні поліціянти, які тепер служать у ЗСУ.

“Встановлено, що вони незаконно стежили за екскомандиром батальйону ЗСУ та збирали про нього конфіденційну інформацію. Їхньою метою було проникнення до автомобіля потерпілого, підкидання наркотичних засобів і психотропних речовин та подальше залучення працівників поліції та Військової служби правопорядку для затримання військового зі штучно створеними доказами”, – стверджують у Нацполіції.

Саме так надалі й сталося. Як встановили слідчі, військові вночі з 27 на 28 серпня проникли в автомобіль екскомбата, який був припаркований біля його будинку, та сховали всередині наркотики та психотропи, котрі розфасували в зіп-пакети. А потім заявили в поліцію та Військову службу, що в цій автівці є заборонені речовини.

“Коли колишній комбат сів до автомобіля та вирушив у справах, фігуранти продовжили стежити за ним і передавати правоохоронцям інформацію про його маршрут. У Харкові автомобіль зупинили працівники поліції. Під час огляду транспортного засобу були виявлені наркотичні засоби та психотропні речовини, які, за даними слідства, були заздалегідь підкинуті фігурантами“, – поінформували в Нацполіції.

Йдеться про інцидент із колишнім командиром батальйону 47-ї бригади ЗСУ Олександром Ширшиним. Він сам практично з перших хвилин коментував те, що відбувається, на своїй сторінці у фейсбуці. Перше його повідомлення було наступним: “Час офігительных історій. Мені підкинули траву. Все дуже цікаво та сплановано”. Після Ширшин розповів свою версію подій, інформуючи, зокрема, про те, що раніше були випадки спроб проникнути в його житло, також він виявляв стеження за собою.

“Слідство встановило, що троє фігурантів незаконно стежили за екскомандиром та збирали про нього конфіденційну інформацію. Їхньою метою була дискредитація командира”, – заявили в ДБР.

На цей час троє військовослужбовців отримали підозри по чотирьох статтях КК України. Їх мають намір відправити під варту.

Зазначимо, Олександр Ширшин – відома медіа-персона. Він очолював батальйон 47-ї бригади “Маґура”. А у травні 2025 року подав рапорт на звільнення, при цьому публічно звинувативши командування в рішеннях, що призвели до втрат особового складу.