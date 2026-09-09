Live

Екскомбату Ширшину в Харкові підкинули наркотики: з’ясували хто – поліція

Події 16:09   09.09.2026
Оксана Горун
Екскомбату Ширшину в Харкові підкинули наркотики: з’ясували хто – поліція Колаж: Олександр Ширшин/фейсбук

В.о. глави Нацполіції України Максим Цуцкірідзе повідомив подробиці резонансної справи, що сталася в Харкові. У ній троє підозрюваних. Усі – військовослужбовці окремого штурмового полку.

“Правоохоронці викрили трьох чинних військовослужбовців окремого штурмового полку, які, за даними слідства, організували провокацію проти колишнього командира батальйону однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ”, – повідомила пресслужба Нацполіції України з посиланням на Цуцкідзе.

Фігуранти справи – колишні поліціянти, які тепер служать у ЗСУ.

“Встановлено, що вони незаконно стежили за екскомандиром батальйону ЗСУ та збирали про нього конфіденційну інформацію. Їхньою метою було проникнення до автомобіля потерпілого, підкидання наркотичних засобів і психотропних речовин та подальше залучення працівників поліції та Військової служби правопорядку для затримання військового зі штучно створеними доказами”, – стверджують у Нацполіції.

Саме так надалі й сталося. Як встановили слідчі, військові вночі з 27 на 28 серпня проникли в автомобіль екскомбата, який був припаркований біля його будинку, та сховали всередині наркотики та психотропи, котрі розфасували в зіп-пакети. А потім заявили в поліцію та Військову службу, що в цій автівці є заборонені речовини.

Ширшин
Фото: ДБР

Коли колишній комбат сів до автомобіля та вирушив у справах, фігуранти продовжили стежити за ним і передавати правоохоронцям інформацію про його маршрут. У Харкові автомобіль зупинили працівники поліції. Під час огляду транспортного засобу були виявлені наркотичні засоби та психотропні речовини, які, за даними слідства, були заздалегідь підкинуті фігурантами“, – поінформували в Нацполіції.

Йдеться про інцидент із колишнім командиром батальйону 47-ї бригади ЗСУ Олександром Ширшиним. Він сам практично з перших хвилин коментував те, що відбувається, на своїй сторінці у фейсбуці. Перше його повідомлення було наступним: “Час офігительных історій. Мені підкинули траву. Все дуже цікаво та сплановано”. Після Ширшин розповів свою версію подій, інформуючи, зокрема, про те, що раніше були випадки спроб проникнути в його житло, також він виявляв стеження за собою.

“Слідство встановило, що троє фігурантів незаконно стежили за екскомандиром та збирали про нього конфіденційну інформацію. Їхньою метою була дискредитація командира”, – заявили в ДБР.

На цей час троє військовослужбовців отримали підозри по чотирьох статтях КК України. Їх мають намір відправити під варту.

Читайте також: «Знущалися з цивільних у Харкові»: 6 співробітників ТЦК судитимуть

Зазначимо, Олександр Ширшин – відома медіа-персона. Він очолював батальйон 47-ї бригади “Маґура”. А у травні 2025 року подав рапорт на звільнення, при цьому публічно звинувативши командування в рішеннях, що призвели до втрат особового складу.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Скільки підприємців розпочали справу в Харкові у 2026-му: дані мерії
Скільки підприємців розпочали справу в Харкові у 2026-му: дані мерії
09.09.2026, 17:01
Поїзди скасовують на Харківщині з 10 вересня через безпекову ситуацію
Поїзди скасовують на Харківщині з 10 вересня через безпекову ситуацію
09.09.2026, 15:33
Чи є дефіцит продуктів в Україні і чи варто очікувати голоду – думки експертів
Чи є дефіцит продуктів в Україні і чи варто очікувати голоду – думки експертів
09.09.2026, 09:44
На Харківщині з’являться приманки, які не можна брати руками
На Харківщині з’являться приманки, які не можна брати руками
09.09.2026, 14:19
Нова тривога буде в Харкові, якщо так вирішить Уряд – Терехов
Нова тривога буде в Харкові, якщо так вирішить Уряд – Терехов
09.09.2026, 14:51
Британці допоможуть Україні ракетами проти російської балістики, дронами і снарядами, — Залужний
Британці допоможуть Україні ракетами проти російської балістики, дронами і снарядами, — Залужний
09.09.2026, 14:35

Новини за темою:

09.09.2026
Скільки підприємців розпочали справу в Харкові у 2026-му: дані мерії
09.09.2026
Реактивний дрон ударив по Харкову 9 вересня: що відомо
09.09.2026
Поїзди скасовують на Харківщині з 10 вересня через безпекову ситуацію
09.09.2026
Зґвалтування 15-річної на орендованій квартирі в Харкові: затримали чоловіка
09.09.2026
Нова тривога буде в Харкові, якщо так вирішить Уряд – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Екскомбату Ширшину в Харкові підкинули наркотики: з’ясували хто – поліція», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 16:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В.о. глави Нацполіції України Максим Цуцкірідзе повідомив подробиці резонансної справи, що сталася в Харкові. У ній троє підозрюваних. Усі – військовослужбовці окремого штурмового полку".