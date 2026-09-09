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Потяг “Харків-Ізюм” атакував ворог: шість людей постраждали

Події 11:42   09.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Потяг “Харків-Ізюм” атакував ворог: шість людей постраждали

Ворожий БпЛА типу “шахед” вдарив по пасажирському потягу “Харків – Ізюм” близько 10:00, пишуть у пресслужбі Ізюмської МВА.

“Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с.Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням “Харків — Ізюм”, – пишуть у повідомленні.

Внаслідок “прильоту” почалася пожежа. Також є інформація про шістьох постраждалих. Наразі людям уже надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, те, що відбувалося протягом дня в Україні голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський назвав “сафарі на поїзди”. Станом на 17:00 було відомо вже про три атаки: дві в Сумській області та одну – між Дніпром і Запоріжжям. Внаслідок удару по поїзду біля станції «Вільнянськ» загинула провідниця. Усіх завчасно евакуювали, але жінка з невідомих причин повернулася до вагона. На Сумщині постраждало близько десяти пасажирів дизель-поїзда. Евакуйовані люди після прильоту «шахеда» пішли подивитися на наслідки – і потрапили під повторний удар. Перцовський наголосив: при евакуації дуже важливо знаходитися за 200 та більше метрів від поїзда.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий БпЛА типу “шахед” вдарив по пасажирському потягу “Харків – Ізюм” близько 10:00, пишуть у пресслужбі Ізюмської МВА.".