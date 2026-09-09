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РФ вдарила по рятувальниках у Золочеві: горіли авто, співробітники неушкоджені

Події 10:25   09.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ вдарила по рятувальниках у Золочеві: горіли авто, співробітники неушкоджені

Вранці 9 вересня росіяни атакували безпілотниками склади у селищі Золочів Богодухівського району. Коли рятувальники приїхали гасити загоряння, яке почалося через обстріли, ворог почав бити по пожежниках, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

РФ обстріляла рятувальників на Харківщині

Внаслідок “прильоту” є руйнування, також почалася пожежа. Його виїхали гасити співробітники ДСНС.

РФ обстріляла рятувальників на Харківщині

“Після того, як до місця події прибув підрозділ ДСНС, російські війська завдали повторних ударів. Внаслідок атаки суттєво пошкоджені дві пожежні автоцистерни, та частково – автомобіль медичного розрахунку ДСНС. Особовий склад підрозділу не постраждав — рятувальники перебували в укритті”, – уточнили у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 10:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ворог почати бити по пожежниках, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".