РФ вдарила по рятувальниках у Золочеві: горіли авто, співробітники неушкоджені

Вранці 9 вересня росіяни атакували безпілотниками склади у селищі Золочів Богодухівського району. Коли рятувальники приїхали гасити загоряння, яке почалося через обстріли, ворог почав бити по пожежниках, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок “прильоту” є руйнування, також почалася пожежа. Його виїхали гасити співробітники ДСНС.

“Після того, як до місця події прибув підрозділ ДСНС, російські війська завдали повторних ударів. Внаслідок атаки суттєво пошкоджені дві пожежні автоцистерни, та частково – автомобіль медичного розрахунку ДСНС. Особовий склад підрозділу не постраждав — рятувальники перебували в укритті”, – уточнили у ДСНС.