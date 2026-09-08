Live

Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування

Події 07:45   08.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування

Вночі 8 вересня Київ пережив черговий масований обстріл. В основному, на столицю летіли реактивні БпЛА та крилаті ракети. “Прильоти” зафіксували у п’яти районах Києва, там вирували пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури, а люди опинилися заблокованими у власних будинках. Станом на ранок 8 вересня відомо про двох загиблих та десятьох постраждалих.

Сильні вибухи у Києві почали лунати серед ночі. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ писали про пуски крилатих ракет. Вже вранці о 04:11 мер Віталій Кличко повідомив: столиця під атакою балістики, вже є “прильоти”.

“Виклик медиків до Солом’янського району. Бригада прямує”, – написав Кличко.

Обстріл Києва 8 вересня

Вранці стало відомо, що у Києві внаслідок масованого російського обстрілу загинули двоє людей, десять жителів постраждали.

А в ДСНС України прокоментували: 13 киян вдалося врятувати, проте пожежі та руйнування вирують по всій столиці. Наслідки ліквідують у п’яти районах.

Обстріл Києва 8 вересня

  • Голосіївський район: внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. За іншою адресою виникла пожежа у гаражі, вогонь розповсюдився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого. Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало у помешканні через пошкодження від вибухової хвилі.
  • Соломʼянський район: у житловій пʼятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 осіб, 1 людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.
  • Дарницький район: горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували.
  • Подільський район: виникла пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси.
  • Дніпровський район: вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах.

Обстріл Києва 8 вересня

Неспокійно було й на Київщині. У Білій Церкві постраждав чоловік. Також в області пошкоджені приватні будинки, підприємства та склади. Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів та пожежі, додав начальник ОВА Тимур Ткаченко.

Читайте також: Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині
Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині
08.09.2026, 08:15
Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими
Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими
07.09.2026, 21:47
Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії
08.09.2026, 06:00
Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч
Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч
08.09.2026, 07:15
“Прильоти” по цивільному об’єкту та багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі
“Прильоти” по цивільному об’єкту та багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі
07.09.2026, 23:52
Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування
Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування
08.09.2026, 07:45

Новини за темою:

07.09.2026
“Прильоти” по цивільному об’єкту та багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі
07.09.2026
“Приліт” у Балаклії: під ударом було цивільне підприємство – Карабанов
07.09.2026
З ранку РФ обстрілює Золочів: FPV вдарив по машині, “шахед” зруйнував будинок
07.09.2026
Понад 150 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, п’ятеро постраждалих
07.09.2026
У Генштабі розповіли, де намагався прорватися ворог на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 07:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 8 вересня Київ пережив черговий масований обстріл. ".