Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування

Вночі 8 вересня Київ пережив черговий масований обстріл. В основному, на столицю летіли реактивні БпЛА та крилаті ракети. “Прильоти” зафіксували у п’яти районах Києва, там вирували пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури, а люди опинилися заблокованими у власних будинках. Станом на ранок 8 вересня відомо про двох загиблих та десятьох постраждалих.

Сильні вибухи у Києві почали лунати серед ночі. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ писали про пуски крилатих ракет. Вже вранці о 04:11 мер Віталій Кличко повідомив: столиця під атакою балістики, вже є “прильоти”.

“Виклик медиків до Солом’янського району. Бригада прямує”, – написав Кличко.

Вранці стало відомо, що у Києві внаслідок масованого російського обстрілу загинули двоє людей, десять жителів постраждали.

А в ДСНС України прокоментували: 13 киян вдалося врятувати, проте пожежі та руйнування вирують по всій столиці. Наслідки ліквідують у п’яти районах.

Голосіївський район: внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. За іншою адресою виникла пожежа у гаражі, вогонь розповсюдився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого. Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало у помешканні через пошкодження від вибухової хвилі.

Соломʼянський район: у житловій пʼятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 осіб, 1 людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

Дарницький район: горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували.

Подільський район: виникла пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси.

Дніпровський район: вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах.

Неспокійно було й на Київщині. У Білій Церкві постраждав чоловік. Також в області пошкоджені приватні будинки, підприємства та склади. Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів та пожежі, додав начальник ОВА Тимур Ткаченко.