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Чотири тролейбуси змінять маршрути у Харкові у вівторок

Транспорт 19:49   07.09.2026
Олена Нагорна
Чотири тролейбуси змінять маршрути у Харкові у вівторок

Тролейбуси №3 та 59 змінять маршрути з 9:30 до 14:30 у вівторок, 8 вересня. Окрім цього, з 10:00 до 14:00 8 та 9 вересня по-іншому ходитимуть тролейбуси №19 і 35.

З 9:30 до 14:30 у вівторок у зв’язку з обрізкою аварійних дерев поблизу контактної мережі буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Харківських Дивізій до вул. Северина Потоцького, повідомляють у міськраді.

Тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№59: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: вул. Дванадцятого Квітня) – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».

На час відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №95: залізнична станція «Рогань» – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Луї Пастера – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: вул. Дванадцятого Квітня – вул. Луї Пастера) – вул. Дванадцятого Квітня.

Також через ремонт контактної мережі з 10:00 до 14:00 8 та 9 вересня буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Байрона до пр. Героїв Харкова.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№19: від 602-го мікрорайону до ст. м. «Турбоатом»;

№35: частина тролейбусів – за основним шляхом прямування зі збільшеним інтервалом руху (за рахунок автономного ходу), решта – від Північної Салтівки до ст. м. «Турбоатом».

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 19:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси №3 та 59 змінять маршрути з 9:30 до 14:30 у вівторок, 8 вересня.".