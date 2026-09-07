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Вітрено та до +6 вночі: прогноз погоди у Харкові та області на 8 вересня

Погода 18:49   07.09.2026
Олена Нагорна
Вітрено та до +6 вночі: прогноз погоди у Харкові та області на 8 вересня

У вівторок, 8 вересня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 8–10 градусів, удень — 21–23, інформують у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 6–11 градусів, удень — 19–24.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с, удень по області місцями пориви до 15–20 м/с.

У лісах області утримається надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу.

«8 вересня в Україні очікується суха повітряна маса, дуже багато сонця, комфортна температура повітря. Очікується у більшості областей України 22 – 25 тепла, на заході до 28 градусів. Впродовж середи та четверга, 9 та 10 вересня, в Україні — приємні синоптичні спогади про літо, адже температура повітря коливатиметься в межах від 25 до 30, дощів не буде, проте з’являться перші романтичні тумани. І також буде дуже багато сонця у денні години», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 18:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 8 вересня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність, без опадів.".