Вітрено та до +6 вночі: прогноз погоди у Харкові та області на 8 вересня

У вівторок, 8 вересня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 8–10 градусів, удень — 21–23, інформують у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 6–11 градусів, удень — 19–24.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с, удень по області місцями пориви до 15–20 м/с.

У лісах області утримається надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу.

«8 вересня в Україні очікується суха повітряна маса, дуже багато сонця, комфортна температура повітря. Очікується у більшості областей України 22 – 25 тепла, на заході до 28 градусів. Впродовж середи та четверга, 9 та 10 вересня, в Україні — приємні синоптичні спогади про літо, адже температура повітря коливатиметься в межах від 25 до 30, дощів не буде, проте з’являться перші романтичні тумани. І також буде дуже багато сонця у денні години», — пише синоптикиня Наталка Діденко.