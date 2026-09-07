Три удари БпЛА за тиждень: Терехов розповів про ситуацію у Харкові

Упродовж минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, російські війська завдали по Харкову трьох ударів з використанням безпілотників, повідомив мер Ігор Терехов з посиланням на дані департаменту надзвичайних ситуацій міськради.

Росіяни застосували два БпЛА «Молнія» та один FPV-дрон. Двічі під ударами опинився Шевченківський район, ще один вибух пролунав у Салтівському районі.

«Але найважливіше — всі живі. За цей час у Харкові ніхто не загинув і не був поранений. І це найкраща новина, яку може містити воєнне зведення. Після 38 ворожих обстрілів позаминулого тижня нинішня ситуація може здатися нам, харків’янам, майже тишею. Та війна не вимірюється середніми показниками. Іноді й один “приліт” стає трагедією для сотень сімей», — зазначив Терехов.

Один із безпілотників влучив у телевежу, ще один цілив у вантажівку, внаслідок чого автомобіль загорівся, а вибуховою хвилею пошкодило вікна у багатоповерхівці. Останній удар зафіксували ввечері 6 вересня: БпЛА влетів у дерево на території дитячого садка, через що вибило шибки в закладі та сусідніх житлових будинках.

За сім днів у місті 61 раз лунав сигнал повітряної тривоги, а загальна тривалість небезпеки склала 111 годин 37 хвилин (майже дві третини тижня). Водночас в області сирени вмикали 33 рази загальною тривалістю 159 годин 08 хвилин. Терехов підкреслив, що завдяки роботі диференційованої системи оповіщення тривога в Харкові лунала майже на 48 годин менше, ніж загалом по регіону.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, 65 населених пунктів Харківської області, зокрема Харків, зазнали обстрілів за тиждень з 31 серпня по 6 вересня. Чотири особи загинули, серед яких 11-річний хлопчик. Ще 35 людей постраждали, зокрема четверо дітей.