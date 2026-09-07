ТЦК не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривог – нардеп

Офіційну відповідь Міністерства оборони щодо роботи груп оповіщення ТЦК під час повітряної тривоги опублікував народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії ВР Олексій Гончаренко.

“ТЦК не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривог. Таку відповідь отримала Тимчасова слідча комісія на свій лист з рекомендаціями. Законодавством не передбачені зупинка, утримання або затримання громадян України в публічних місцях або їхнє перешкоджання руху до укриттів“, – написав Гончаренко в телеграмі.

Він опублікував офіційну відповідь Міністерства оборони України на запит Тимчасової слідчої комісії з питань можливих порушень законодавства України у сфері оборони. У ньому дослівно сказано наступне: “Законодавством не передбачено повноважень військовослужбовців складу груп оповіщення ТЦК та СП зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях або перешкоджати їх прямуванню до укриття під час дії сигналу “Повітряна тривога”. Також чинне законодавство України не містить окремої норми, яка б встановлювала обов’язок представників ТЦК та СП негайно припиняти заходи оповіщення або перевірки військово-облікових документів усередині укриттів чи захисних споруд після оголошення сигналу “Повітряна тривога”.

Гончаренко зазначив: “Тепер є чітка відповідь — така практика не передбачена законом. І Тимчасова слідча комісія буде й надалі працювати, щоб дії ТЦК не ставили під загрозу життя українських громадян”.

Зазначимо, за даними Харківського міського голови Ігоря Терехова, за серпень 2026 року в Харкові тривалість повітряних тривог склала 22 доби, а в Харківській області – 29 діб із 31.