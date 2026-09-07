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З ранку РФ обстрілює Золочів: FPV вдарив по машині, “шахед” зруйнував будинок

Події 09:44   07.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
З ранку РФ обстрілює Золочів: FPV вдарив по машині, “шахед” зруйнував будинок Фото: Віктор Коваленко

Перші ранкові “прильоти” у Золочеві зафіксували близько 06:00. Тоді FPV-дрон ударив по цивільному авто. За годину обстріли стали сильнішими, а руйнування – масштабнішими.

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що внаслідок влучення FPV-дрона пошкоджено цивільне авто ВАЗ.

Обстріл Золочева 7 вересня
Фото: Віктор Коваленко

Постраждалих через удар немає.

Обстріл Золочева 7 вересня
Фото: Віктор Коваленко

А вже близько 07:20 по Золочеву вдарив “шахед”.

Обстріл Золочева 7 вересня
Фото: Віктор Коваленко

“Влучання зафіксовано у приватному домоволодінні. Унаслідок удару знищено житловий будинок і літню кухню. Також пошкоджено шість приватних будинків, господарчі споруди, енерго- та газомережі, інтернет-лінії”, – уточнив Коваленко.

Обстріл Золочева 7 вересня
Фото: Віктор Коваленко

В цьому випадку постраждалих також нема.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 09:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші ранкові “прильоти” у Золочеві зафіксували близько 06:00. Тоді FPV-дрон ударив по цивільному авто. За годину обстріли стали сильнішими, а руйнування – масштабнішими.".