З ранку РФ обстрілює Золочів: FPV вдарив по машині, “шахед” зруйнував будинок
Перші ранкові “прильоти” у Золочеві зафіксували близько 06:00. Тоді FPV-дрон ударив по цивільному авто. За годину обстріли стали сильнішими, а руйнування – масштабнішими.
Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що внаслідок влучення FPV-дрона пошкоджено цивільне авто ВАЗ.
Постраждалих через удар немає.
А вже близько 07:20 по Золочеву вдарив “шахед”.
“Влучання зафіксовано у приватному домоволодінні. Унаслідок удару знищено житловий будинок і літню кухню. Також пошкоджено шість приватних будинків, господарчі споруди, енерго- та газомережі, інтернет-лінії”, – уточнив Коваленко.
В цьому випадку постраждалих також нема.