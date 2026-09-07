С утра РФ обстреливает Золочев: FPV ударил по машине, «Шахед» разрушил дом

Первые утренние «прилеты» в Золочеве зафиксировали около 06:00. Тогда FPV-дрон ударил по гражданскому авто. Через час обстрелы стали сильнее, а разрушения – масштабнее.

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что в результате попадания FPV-дрона повреждено гражданское авто ВАЗ.

Пострадавших из-за удара нет.

А уже около 07:20 по Золочеву ударил «Шахед».

«Попадание зафиксировано в частном домовладении. В результате удара уничтожены жилой дом и летняя кухня. Также повреждены шесть частных домов, хозяйственные постройки, энерго- и газосети, интернет-линии», – уточнил Коваленко.

В этом случае пострадавших также нет.

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