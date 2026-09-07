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С утра РФ обстреливает Золочев: FPV ударил по машине, «Шахед» разрушил дом

Происшествия 09:44   07.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
С утра РФ обстреливает Золочев: FPV ударил по машине, «Шахед» разрушил дом Фото: Виктор Коваленко

Первые утренние «прилеты» в Золочеве зафиксировали около 06:00. Тогда FPV-дрон ударил по гражданскому авто. Через час обстрелы стали сильнее, а разрушения – масштабнее.

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что в результате попадания FPV-дрона повреждено гражданское авто ВАЗ.

Обстрел Золочева 7 сентября
Фото: Виктор Коваленко

Пострадавших из-за удара нет.

Обстрел Золочева 7 сентября
Фото: Виктор Коваленко

А уже около 07:20 по Золочеву ударил «Шахед».

Обстрел Золочева 7 сентября
Фото: Виктор Коваленко

«Попадание зафиксировано в частном домовладении. В результате удара уничтожены жилой дом и летняя кухня. Также повреждены шесть частных домов, хозяйственные постройки, энерго- и газосети, интернет-линии», – уточнил Коваленко.

Обстрел Золочева 7 сентября
Фото: Виктор Коваленко

В этом случае пострадавших также нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 09:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые утренние «прилеты» в Золочеве зафиксировали около 06:00. Тогда FPV-дрон ударил по гражданскому авто.".