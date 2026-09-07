Мобилизованного жителя Николаевщине подозревают в работе на РФ – чем занимался

В Николаевской области задержали мобилизованного местного жителя. Его подозревают в сотрудничестве с врагом и корректировке российских ударов по южным регионам Украины. Об этом рассказал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Установлено, что находясь в рядах одной из артиллерийских бригад ВСУ, фигурант приводил ракетно-дроновые атаки рашистов на смежные соединения Сил обороны в Николаевской и Одесской областях», – сообщил Абдула.

Его разоблачили киберспециалисты СБУ. Именно они зафиксировали разведывательную активность возможного предателя и задержали по месту службы.

«Как выяснило расследование, солдат попал в поле зрения ФСБ, когда самовольно покинул воинскую часть и искал «легкие заработки» в Телеграмме. После вербовки дезертир вернулся на службу, чтобы приступить к выполнению агентурных задач – скрыто фиксировать локацию логистических складов и сосредоточение техники Сил обороны. Кроме этого, рашисты надеялись получить от «крота» персональные данные командного состава подразделений ВСУ, участвующих в боях на южном фронте», – пишут в СБУ.

Вероятный агент ФСБ собирал полученную информацию для дальнейших отчетов в виде скриншотов гугл-карт. Именно на них он отмечал расположение украинских объектов.

Следователи вручили мужчине подозрение. На данный момент он находится в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.