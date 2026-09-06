«Заработал» почти 200 тыс. грн на ремонте дороги – будут судить бизнесмена

Экс-директору предприятия сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств на ремонт дороги, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В июле 2023 года коммунальное предприятие в Берестине и частная фирма заключили договор на проведение капремонта дороги. Но директор фирмы-подрядчика организовал работ значительно меньше, чем это предполагало соглашение. Он задекларировал в акте приемки ложные сведения: вдвое завысил объемы использованного материала. В дальнейшем благодаря этому поддельному документу руководитель фирмы получил полную оплату по договору.

Почти 200 тыс. гривен – столько безосновательно получил подрядчик.

Пока фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления. Также прокуроры подали иск, чтобы предприниматель полностью возместил присвоенные средства.