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«Заработал» почти 200 тыс. грн на ремонте дороги – будут судить бизнесмена

Происшествия 21:14   06.09.2026
Оксана Якушко
«Заработал» почти 200 тыс. грн на ремонте дороги – будут судить бизнесмена

Экс-директору предприятия сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств на ремонт дороги, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В июле 2023 года коммунальное предприятие в Берестине и частная фирма заключили договор на проведение капремонта дороги. Но директор фирмы-подрядчика организовал работ значительно меньше, чем это предполагало соглашение. Он задекларировал в акте приемки ложные сведения: вдвое завысил объемы использованного материала. В дальнейшем благодаря этому поддельному документу руководитель фирмы получил полную оплату по договору.

Почти 200 тыс. гривен – столько безосновательно получил подрядчик.

Пока фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления. Также прокуроры подали иск, чтобы предприниматель полностью возместил присвоенные средства.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 21:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-директору предприятия сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств на ремонт дороги, сообщает Харьковская областная прокуратура.".