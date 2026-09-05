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Завтра ожидается гроза и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

Погода 13:00   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Завтра ожидается гроза и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются завтра, 6 сентября.

Так утром и днем ​​6 сентября по городу и области ожидается гроза. Днем порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с. Ввиду этого в регионе объявили I уровень опасности, желтый, добавили синоптики.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на 5 сентября. В Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. В Харькове днем  термометры будут показывать 26–28 градусов, информировали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей. В области – днем — 23–28градусов. Синоптики также предупредили об опасной погоде в Харькове и области утром и днем 5 сентября. Речь идет о порывах ветра, которые будут достигать 17–22 м/с.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ожидаются завтра, 6 сентября.".