Терехов: подземных школ в Харькове недостаточно, а финансов не хватает

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов напомнил, что 1 сентября в Харькове заработала еще одна полноценная подземная школа. Таким образом, на данный момент в городе функционируют 24 пространства, где дети безопасно могут обучаться офлайн, среди них – десять подземных школ в разных районах. Однако и этого недостаточно, акцентировал мэр.

«Они учатся в две, а иногда и в три смены. Этого недостаточно, и нужно на государственном уровне принять программу по софинансированию и выделению средств в качестве субвенций городским советам, прифронтовым городам и нуждающимся громадам. Кстати, сегодня вместе с приехавшим в Харьков послом Франции мы открывали еще одно такое безопасное пространство — это настоящее ПРУ, в котором сегодня учатся наши дети. Так, из двух районов, расположенных возле Харькова, дети имеют возможность приезжать и учиться — это в основном ученики первых классов», – отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

И акцентировал: благодарен партнерам, ведь на первые подземные школы не получили ни копейки с госбюджета на их строительство.

«Поэтому сегодня очень важно, чтобы на государственном уровне были определены прифронтовые города и громады, для которых будет предусмотрено субвенционное финансирование», – резюмировал мэр.