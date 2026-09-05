Live

Терехов: подземных школ в Харькове недостаточно, а финансов не хватает

Общество 11:03   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: подземных школ в Харькове недостаточно, а финансов не хватает Скрриншот

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов напомнил, что 1 сентября в Харькове заработала еще одна полноценная подземная школа. Таким образом, на данный момент в городе функционируют 24 пространства, где дети безопасно могут обучаться офлайн, среди них – десять подземных школ в разных районах. Однако и этого недостаточно, акцентировал мэр. 

«Они учатся в две, а иногда и в три смены. Этого недостаточно, и нужно на государственном уровне принять программу по софинансированию и выделению средств в качестве субвенций городским советам, прифронтовым городам и нуждающимся громадам. Кстати, сегодня вместе с приехавшим в Харьков послом Франции мы открывали еще одно такое безопасное пространство — это настоящее ПРУ, в котором сегодня учатся наши дети. Так, из двух районов, расположенных возле Харькова, дети имеют возможность приезжать и учиться — это в основном ученики первых классов», – отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

И акцентировал: благодарен партнерам, ведь на первые подземные школы не получили ни копейки с госбюджета на их строительство.

«Поэтому сегодня очень важно, чтобы на государственном уровне были определены прифронтовые города и громады, для которых будет предусмотрено субвенционное финансирование», – резюмировал мэр.

Читайте также: «Режима тишины» на фронте нет – СМИ

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 5 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 сентября 2026: какой праздник и день в истории
05.09.2026, 06:00
Запасаться нужно не продуктами: Бескрестнов о том, что поможет пережить зиму
Запасаться нужно не продуктами: Бескрестнов о том, что поможет пережить зиму
04.09.2026, 11:03
Новости Харькова главное 5 сентября: как прошла ночь, удар FPV по пригороду
Новости Харькова главное 5 сентября: как прошла ночь, удар FPV по пригороду
05.09.2026, 08:50
Зима будет самой тяжелой: Синегубов призвал подготовить жилье к отключениям
Зима будет самой тяжелой: Синегубов призвал подготовить жилье к отключениям
04.09.2026, 20:46
«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил, что дрон атаковал грузовик
«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил, что дрон атаковал грузовик
04.09.2026, 17:15
Терехов: подземных школ в Харькове недостаточно, а финансов не хватает
Терехов: подземных школ в Харькове недостаточно, а финансов не хватает
05.09.2026, 11:03

Новости по теме:

05.09.2026
«Режима тишины» на фронте нет – СМИ
05.09.2026
Новости Харькова главное 5 сентября: как прошла ночь, удар FPV по пригороду
04.09.2026
Самый большой флаг сняли в Харькове – причина
04.09.2026
В Харькове выросли цены на осенние аксессуары и одежду
04.09.2026
Сочи осталось без системы ПВО, в Башкортостане пылает нефтехимический завод


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Терехов: подземных школ в Харькове недостаточно, а финансов не хватает», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 11:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов напомнил, что 1 сентября в Харькове заработала еще одна полноценная подземная школа.".