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Терехов: підземних шкіл у Харкові недостатньо, а фінансів не вистачає

Суспільство 11:03   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: підземних шкіл у Харкові недостатньо, а фінансів не вистачає Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов нагадав, що 1 вересня в Харкові запрацювала ще одна повноцінна підземна школа. Таким чином, наразі в місті функціонують 24 простори, де діти безпечно можуть навчатися офлайн, серед них десять підземних шкіл у різних районах. Однак цього недостатньо, акцентував мер. 

“Вони навчаються у дві, а іноді й у три зміни. Цього недостатньо, і потрібно на державному рівні ухвалити програму щодо співфінансування та виділення коштів у якості субвенцій міським радам, прифронтовим містам і громадам, які цього потребують. До речі, сьогодні разом із послом Франції, який приїхав до Харкова, ми відкривали ще один такий безпечний простір — це справжнє ПРУ, у якому сьогодні навчаються наші діти. Так-от, із двох районів, розташованих біля Харкова, діти мають можливість приїжджати й навчатися — це в основному учні перших класів“, – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

І наголосив: вдячний партнерам, адже на перші підземні школи не отримали жодної копійки з держбюджету на їхнє будівництво.

“Тож сьогодні дуже важливо, щоб на державному рівні були визначені прифронтові міста й громади, для яких буде передбачене субвенційне фінансування”, – резюмував мер.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 11:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов нагадав, що 1 вересня в Харкові запрацювала ще одна повноцінна підземна школа.".