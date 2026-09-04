У Харкові зросли ціни на осінні аксесуари та одяг

За результатами аналізу цін на одяг, призначений для осінньої дощової погоди, у пресслужбі мерії констатували: у Харкові їхня вартість порівняно з минулим роком зросла.

“Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їх можна знайти в спеціалізованих магазинах товарів для дому та туризму, а також на ринках міста”, – передають у міськраді.

Ціни на одяг та аксесуари такі:

парасольки в середньому коштують від 150 до 1400 грн,

одноразові плащі-дощовики – від 40 до 100 грн,

гумові чоботи – від 300 до 2000 грн,

гумові бахіли для взуття – від 80 до 250 грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на цю групу товарів зросли у середньому на 5-10%, додали у мерії.