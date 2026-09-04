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У Харкові зросли ціни на осінні аксесуари та одяг

Суспільство 09:55   04.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові зросли ціни на осінні аксесуари та одяг Фото: ХМР

За результатами аналізу цін на одяг, призначений для осінньої дощової погоди, у пресслужбі мерії констатували: у Харкові їхня вартість порівняно з минулим роком зросла.

“Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їх можна знайти в спеціалізованих магазинах товарів для дому та туризму, а також на ринках міста”, – передають у міськраді.

Ціни на одяг та аксесуари такі:

  • парасольки в середньому коштують від 150 до 1400 грн,
  • одноразові плащі-дощовики – від 40 до 100 грн,
  • гумові чоботи – від 300 до 2000 грн,
  • гумові бахіли для взуття – від 80 до 250 грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на цю групу товарів зросли у середньому на 5-10%, додали у мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 09:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За результатами аналізу цін на одяг, призначений для осінньої дощової погоди, у пресслужбі мерії констатували: у Харкові їхня вартість порівняно з минулим роком зросла.".