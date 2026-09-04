У Харкові зросли ціни на осінні аксесуари та одяг
За результатами аналізу цін на одяг, призначений для осінньої дощової погоди, у пресслужбі мерії констатували: у Харкові їхня вартість порівняно з минулим роком зросла.
“Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їх можна знайти в спеціалізованих магазинах товарів для дому та туризму, а також на ринках міста”, – передають у міськраді.
Ціни на одяг та аксесуари такі:
- парасольки в середньому коштують від 150 до 1400 грн,
- одноразові плащі-дощовики – від 40 до 100 грн,
- гумові чоботи – від 300 до 2000 грн,
- гумові бахіли для взуття – від 80 до 250 грн.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на цю групу товарів зросли у середньому на 5-10%, додали у мерії.